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Политика Сегодня, 10:4477
В Украину прилетел глава дипломатии ЕС Боррель

В ночь со вторника на среду, 5 января, в Украину прибыл верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель. 

Об этом он написал в Twitter.

"Мой первый визит в 2022 году - в Станицу Луганскую и Киев. В связи с растущим усилением военной мощи России (у границ Украины – Ред.) я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости", – написал в Twitter Боррель и опубликовал фото харьковского аэропорта. 

Отметим, визит Борреля был анонсирован на 4-6 января. Глава европейской дипломатии вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит Донбасс. Также он побывает в Киеве, где встретится с представителями украинских властей.

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