Все имущество и активы Порошенко хочет арестовать Прокуратура

Прокуратура ходатайствует об аресте всего имущества и активов экс-президента Украины лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому он проходит подозреваемым.

Об этом "Стране" сообщил источник в суде.

По словам нашего собеседника, рассмотрение ходатайства уже началось в Печерском суде Киева.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом экс-президент сейчас находится за границей - он покинул Украину еще 17 декабря, после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. Вернуться на родину он планирует только 17 января. Согласно решению суда, экс-президента должны будут задержать прямо на границе и доставить под конвоем в суд, поскольку Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого.