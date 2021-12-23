 

В Одессе "Слуга народа" устроил травлю кафе за отказ обслужить его даму без ковид-сертификата

Политика Сегодня, 19:0169
В Одессе "Слуга народа" устроил травлю кафе за отказ обслужить его даму без ковид-сертификата

Нардеп от "Слуги народа" Александр Гайду устроил травлю одесской кофейни, сотрудники которой отказались обслуживать его спутницу без Covid-сертификата.

Об этом "Стране" сообщили сотрудники кафе.

По словам персонала заведения, 29 декабря народный депутат Александр Гайду зашел с девушкой в одесское кафе "Штрудель" на Фонтанской дороге 57. Сотрудники кафе попросили показать им сертификат вакцинации. Однако у спутницы нардепа документа не оказалось. Поэтому ей были вынуждены отказать в обслуживании.

"После отказа посетитель пояснил нам, что он народный депутат. И его со спутницей, у которой не было сертификата, просто обязаны обслужить. Так как он "сам власть", "сам принимал закон и знает, кому что можно, а кому нельзя".  Мы попросили его покинуть кафе, но он включил "большого начальника" и начал угрожать сотрудникам – молодому парню и девушке, что их уже завтра уволят. И мол, они вообще никуда после этого не устроятся" - рассказали "Стране" в заведении.

Уже через пару дней в кафе начали приходить проверки из различных инстанций – вплоть до МЧС. Как вскоре выяснилось, слуга народа Гайду написал ряд депутатских обращений во всевозможные ведомства с требованием провести проверки заведения. А основанием для депутатских обращений послужили якобы "массовые жалобы" одесситов Александру Гайду на обслуживание в этом кафе.

В Одессе "Слуга народа" устроил травлю кафе за отказ обслужить его даму без ковид-сертификата
В Одессе "Слуга народа" устроил травлю кафе за отказ обслужить его даму без ковид-сертификата

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Одесса, Слуга, Травля, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов
23-дек-2021, 19:10
У Порошенко утверждают, что
У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка
14-дек-2021, 15:48
В Украине начали действовать новые правила карантина
В Украине начали действовать новые правила карантина
6-дек-2021, 22:09
Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата
Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата
30-ноя-2021, 13:24
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА
23-ноя-2021, 20:12

Последние новости

19:01
Политика
В Одессе "Слуга народа" устроил травлю кафе за отказ обслужить его даму без ковид-сертификата
18:46
События
ОДКБ вводит войска в Казахстан, идет зачистка Алма-Аты
18:05
События
Арестовали дом и бизнес, Айвазовского и "Русскую красавицу". Полный список арестованного имущества Порошенко
15:31
События
Зеленский ночью покинул отель в Буковеле на авто, но пока остается в Карпатах
14:38
События
Бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних одобрили в Украине
13:47
События
Границы на въезд закрыл Казахстан
13:45
Политика
Все имущество и активы Порошенко хочет арестовать Прокуратура
12:00
События
Еще в шести странах мира признали украинские COVID-сертификаты
11:32
События
В полиции Алматы заявили, что ночью при попытке штурма админзданий были ликвидированы десятки нападавших
11:15
События
Работу всех банков и других финансовых организаций приостановили в Казахстане
11:12
События
Ситуацию на российско-украинской границе обсудили министры обороны США и Великобритании
10:57
События
В Алматы военные и БТР окружили протестующих на площади. Началась перестрелка
10:00
События
Трамп начал сбор средств на 23 февраля под многообещающим лозунгом
09:50
Спорт
В плену аэропорта Мельбурна после отмены австралийской визы оказался первая ракетка мира Джокович
09:32
События
Протестующие в Алматы грабят банк с помощью строительной техники
09:30
События
В Казахстан вводят войска ОДКБ. Алма-Ату готовят к зачистке. Что дальше?
09:24
События
Обвиняемого в избиении мужчину к прочтению детского романа приговорил суд в Одессе
09:19
События
Утром в Алматы готовят зачистку улиц. Жителей города предупреждают об опасности по громкоговорителям
08:17
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 2022
Вчера, 2022-01-05
23:10
События
"Слуги народа" хотят за нарушение ПДД начислять штрафные баллы. Как будет работать новая схема

Новости ТОП-7

Что значит заявление ядерных держав и почему в Украине увидели в нем зраду2327
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 20221006
Грузинский боксер ударил судью после поражения от украинца Виктора Выхриста973
Начнет ли Украина несанкционированный отбор транзитного газа и к чему это приведет847
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 января 2022629
Как создавали новогоднее поздравление Зеленского480
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 2022442

Досуг

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Горячий привет из солнечной Испании. Меня зовут Александр я проживаю за границей 20 лет.
Вчера, 17:57130
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. 
4-янв-2022, 18:05432
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Милые дамы, если вы планируете в скором времени обзавестись механической помощницей для шитья, магазин швейных машин Sewko будет рад видеть вас в числе своих посетителей.
4-янв-2022, 17:40227
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
1С в облаке: особенности, преимущества и как получить на cloud.net.ua
4-янв-2022, 11:44226
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Как выбрать тарелки для сервировки праздничного стола. Тарелки из керамики и фарфора для салата, пирожков, десертов и других блюд.
4-янв-2022, 11:34778
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос
При представленном на современном рынке многообразии роботов-пылесосов выбрать лучший вариант по цене и качеству достаточно сложно. Несомненными лидерами среди производителей подобной техники являются три гиганта: Xiaomi, Samsung, Ecovacs.
4-янв-2022, 11:30185

События

ОДКБ вводит войска в Казахстан, идет зачистка Алма-Аты
ОДКБ вводит войска в Казахстан, идет зачистка Алма-Аты
После вчерашних драматических событий в Алма-Ате, которую захватили протестующие казахи, началась "ответка" властей.
Сегодня, 18:4668
Арестовали дом и бизнес, Айвазовского и "Русскую красавицу". Полный список арестованного имущества Порошенко
Арестовали дом и бизнес, Айвазовского и "Русскую красавицу". Полный список арестованного имущества Порошенко
Сегодня Печерский суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал все имущество Петра Порошенко. 
Сегодня, 18:0585
Зеленский ночью покинул отель в Буковеле на авто, но пока остается в Карпатах
Зеленский ночью покинул отель в Буковеле на авто, но пока остается в Карпатах
По информации "Страны" президент Украины Владимир Зеленский покинул отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где он встречался с Игорем Коломойским, но еще находится в Карпатах.
Сегодня, 15:3181
Бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних одобрили в Украине
Бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних одобрили в Украине
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ, который предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всем украинцам, достигшим совершеннолетия.
Сегодня, 14:3891
Границы на въезд закрыл Казахстан
Границы на въезд закрыл Казахстан
Сегодня, 6 января, Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну.
Сегодня, 13:4790
Еще в шести странах мира признали украинские COVID-сертификаты
Еще в шести странах мира признали украинские COVID-сертификаты
Украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира: Ливане, Черногории, Тайване, Уругвае, Тунисе и Таиланде.
Сегодня, 12:00116
7 Днів