 

Главной целью протестов в Казахстане Лукашенко назвал "желание утопить в крови Россию"

Политика Сегодня, 15:5462
Главной целью протестов в Казахстане Лукашенко назвал "желание утопить в крови Россию"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который призывал протестующих Казахстана встать на колени, считает происходящее в республике попыткой атаковать страны по периметру РФ.

Об этом Лукашенко сказал во время своей речи в Минске, сообщает "БелТа".

"Казахстан - это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут...Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только", - заявил президент.

Кроме того, лидер Беларуси считает, что события в Казахстане - это попытка иностранного вмешательства и Беларусь уже переживала подобное.

"Мы это переживали. И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода...Так и произошло в Казахстане, этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись прежде всего в процветающий юг", - сказал Лукашенко.

Помимо этого он сообщил, что одна рота белорусских-военнослужащих миротворцев отправилась в Казахстан, чтобы помочь восстановить мир.

"Мы в Казахстан пришли не убивать и не воевать. Мы - люди мирные....Мы пришли туда для того, чтобы помочь им", - пояснил лидер государства.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, Казахстан, 6dniv, 7dnivinfo  
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