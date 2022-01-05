Вновь Аблязов назвал себя лидером казахских протестов и заявил о плане Путина "восстановить СССР"

Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов, который ещё в среду заявлял, что он со своим штабом в Киеве лично координирует протесты, а сегодня, 7 января, сказал, что к ним он никакого отношения не имеет, вновь "изменил показания" и назвал себя "лидером протестов" в Казахстане.

Кроме того, он заявил, что Западу нужно "вступить в борьбу", иначе РФ приведет Казахстан к "восстановленному Советскому Союзу".

Об сообщает Reuters со ссылкой на слова Аблязова.

"Если нет (Запад не вмешается - Ред.), тогда Казахстан превратится в Беларусь, и (президент РФ Владимир Путин - Ред.) Путин будет методично навязывать свою программу — воспроизведение такой структуры, как Советский Союз", - сказал Аблязов.

Кроме того, он заявил о готовности прилететь в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство, если начнется обострение протестов. Аблязов добавил, что каждый день протестующие с ним консультируются по тактике на местах в Алматы.

"Запад должен оторвать Казахстан от России. Запад должен помочь, чтобы Путин не мог оккупировать эту страну, помочь гражданскому обществу избрать своих лидеров, чтобы страна могла выбрать свой путь, демократический путь как на Западе", — сказал Аблязов.