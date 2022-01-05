Проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели инициируют Макрон и Шольц

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который сегодня анонсировал в ближайшее время переговоры с Путиным, заявил о том, что его страна совместно с Германией инициируют на протяжении следующих нескольких неделю проведение встречи в "нормандском формате" с целью поиска решений по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом глава Франции заявил сегодня, 7 января, в Париже в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в Совете ЕС на следующие полгода. Мультимедийный портал ЕС транслировал пресс-конференцию.

"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц – Ред.) мы предложили провести еще одну встречу на протяжении следующих недель… Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал Макрон.

Он также добавил, что одним из приоритетов французского председательства в Совете ЕС станет завершение работы над стратегическим компасом Евросоюза, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

"У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординировано. У нас есть общие подходы относительно (оборонной – Ред.) промышленности, относительно совместных проектов, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, даст возможность иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление", – резюмировал президент Франции.