В ближайшие дни видеоконференцию лидеров стран ОДКБ хотят провести Токаев и Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону пообщался со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение", - говорится в сообщении.

Также Токаев поблагодарил Путина за оказанную помощь со стороны партнеров по ОДКБ.

В то же время секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата проведения онлайн-саммита ОДКБ пока неизвестна.