Ермак заявил что советники лидеров Франции и Германии на следующей неделе приедут в Киев

На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.

Об этом в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что на этой неделе он разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву, где они 6 января вели переговоры с Козаком.

"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев. У нас теплее", - написал Ермак.