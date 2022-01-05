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Политика Сегодня, 19:0666
В ближайшие дни провести саммит ОДКБ Токаев предложил Путину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он предложил главе РФ в ближайшие дни провести саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне ситуации, происходящей в Казахстане. 

Об этом сообщает пресс-служба Официального сайта президента Казахстана.

Президент Казахстана поблагодарил главу РФ за поддержку и доложил о том, что ситуация в стране стабилизируется. 

"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. В то же время, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решимостью", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Токаев предложил Путину "провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате", сроки встречи которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Теги: news, новости, Украина, ОДКБ, 7dniv, 7dnivinfo, Путин, Токаев  
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