Неразмещение ракет в Украине и учения НАТО США готовы обсудить с Россией

США готовы обсуждать с Россией неразмещение ракет в Украине, но никаких соглашений без полной взаимности со стороны Российской Федерации достигнуто не будет.

Об этом заявила в Twitter репортер CNN Наталья Бертран в субботу, 8 января, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США.

"Совпадающие опасения, которые США готовы обсудить с Россией в понедельник, 10 января, включают размещение ракет в Украине и Европе, а также будущее учений США/НАТО", - процитировала Бертран слова чиновника.

По ее словам, американский чиновник добавил, что никаких соглашений без полной взаимности со стороны России по этим вопросам не будет.