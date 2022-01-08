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Политика Сегодня, 10:0855
Разъяснений по поводу обращения к ОДКБ у Казахстана потребовали США

Белый дом запросил у Казахстана разъяснения по поводу обращения к Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой отправить в страну миротворцев. 

Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает CNN.

"У нас есть вопрос, почему они обратились к этой организации, где доминирует Россия", - сказал Блинкен.

В Госдепе думают, что власти Казахстана должны были самостоятельно и мирно справляться с вызовами, которые появляются. 

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением к правам тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - заявил Блинкен.

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Теги: news, новости, Украина, США, Казахстан, ОДКБ, 7dniv, 7dnivinfo  
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