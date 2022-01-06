Домашний арест для Виктора Медведчука продлил Печерский суд

В понедельник, 10 января, Печерский суд Киева продлил на два месяца домашний арест для главы политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Таким образом общий срок домашнего ареста для политика достигнет 10 месяцев.

Об этом сообщил народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в своем Тelegram-канале.

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - написал нардеп.

Кроме того, он рассказал, что на судебный процесс не приехали прокуроры из Офима генпрокурора, вместо них явились подчиненный из районной прокуратуры. Это, по словам Кузьмина, также является незаконным.