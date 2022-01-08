 

Что известно о президенте Казахстана Токаеве

Политика Сегодня, 16:1546
Что известно о президенте Казахстана Токаеве

На фоне гремящих на весь мир событий в Казахстане на слуху у всех имя президента Касым-Жомарта Токаева. Президентом он является еще с 2019 года, но до недавних пор находился в тени своего предшественника Нурсултана Назарбаева, который продолжал реально управлять страной. 

Однако после начала массовых беспорядков Токаев фактически стал полноправным правителем, лишив Назарбаева должности главы Совбеза и устроив чистку его кадров в госструктурах. В первую очередь - в Комитете нацбезопасности. На этом фоне даже прошли слухи об отъезде Назарбаева из Казахстана, но их вскоре опровергли. А представители Елбасы сделали специальное заявление, что он полностью поддерживает действия Токаева и никакого конфликта между ними нет.

Так или иначе, но Токаев сейчас вышел на первый план, а потому "Страна" решила подробнее рассказать о нем и о возможных переменах в политике Казахстана.

Из рода кушик племени жалайыр Старшего жуза

Токаев находится в публичной политике больше четверти века: он был спикером сената, премьер-министром, министром иностранных дел, два года работал заместителем генерального секретаря ООН.

Токаев и Назарбаев из одного объединения казахов - Старшего жуза, но из разных родов. Токаев - из рода кушик племени жалайыр, а Назарбаев - из рода шапрашты.

Страна разделена по родо-племенному принципу на три жуза. Старший жуз находится на юге страны, Средний жуз - на севере, Младший жуз на западе, где в последние годы наиболее часто возникают волнения и откуда начались и нынешние протесты. 

По словам казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, каждый второй высокопоставленный чиновник относится к Старшему жузу, каждый десятый – к роду шапрашты, но в последнее время начали подниматься соплеменники Токаева из жалайыры.  

После того как на фоне январского "майдана" Назарбаева полностью отстранили от всех рычагов власти, заговорили о самостоятельной политике Токаева и ожиданиях обещанных им реформ.

Китаист, был заместителем генсека ООН 

Токаев из семьи советской казахской интеллигенции. Его отец - известный казахский писатель Кемель Токаев, мать - сотрудница Алма-Атинского педагогического института иностранных языков Турар Шабарбаева.

Токаев окончил престижный советский вуз - МГИМО, стал китаистом. После чего поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. Затем несколько лет работал в Китае, в посольстве в Пекине.

"Во время подавления выступлений 1989 года на площади Тяньаньмэнь он был вторым секретарём посольства СССР в Пекине. Это стоит учесть, оценивая его действия в нынешнем кризисе. Кроме того, у Токаева остались большие связи в Китае", - сказал нам источник в дипломатических кругах Казахстана. 

После обретения Казахстаном независимости Токаев вернулся в республику и был назначен сначала заместителем министра иностранных дел, а затем возглавил МИД. В 1999 году на три года стал премьер-министром, а затем - вновь главой МИД.

В марте 2011 года генеральный секретарь ООН назначил Токаева заместителем генсека ООН, директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Он занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению.

В 2013 был избран председателем Сената парламента Республики Казахстан. 

То есть Токаев, как видим, опытный и известный в мире дипломат, а также человек, прошедший практически все ступени в иерархии казахской власти. 

В 2019 году первый президент Назарбаев заявил о том, что он принял решение покинуть свой пост. И своим преемником объявил Токаева, который и был избран в марте 2019 года президентом страны.

Дал звезду Назарбаеву и переименовал Астану в Нур-Султан

Одним из первых шагов Токаева на президентском посту стало переименование столицы государства Астаны в Нур-Султан в честь Назарбаева, о чём он заявил в своей первой инаугурационной речи. Также Назарбаеву присвоили высшую государственную награду - золотую семиконечную звезду "Народный Герой". И по факту Елбасы и его семья оставались у руля государства - вплоть до нынешних событий. 

Первый официальный визит Токаева после вступления в должность президента был в Россию, а свое первое послание к народу Казахстана в сентябре 2019 года он озвучил на казахском и русском языках

Кстати, Токаев - противник спешного перевода казахского языка на латиницу (с советского времени в Казахстане используется кириллица).

"Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно, выверенно, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты внедрения нового алфавита. Речь не идёт о простом переложении кириллицы на латиницу, нужна реформа казахского языка, его модернизация. Ждём авторитетного мнения наших учёных", - заявил он на заседании Национального совета в 2019 году.

"Был свидетелем на неофициальной свадьбе Назарбаева с бывшей "Мисс"

В целом, до последних событий Токаев демонстрировал полную лояльность Назарбаеву. И имел имидж мягкого, интеллигентного человека, который не готов идти на какие-то резкие шаги и будет и далее оставаться в тени своего предшественника. 

"Токаев всегда считался верным человеком Назарбаева. На фоне других соратников Елбасы Токаев выглядит наиболее по-европейски - работал в ООН в Женеве, знает несколько иностранных языков. Говорят и о связях Токаева с "третьей семьей" Назарбаева. Хотят слухи, что он был одним из четырех свидетелей во время бракосочетания по исламскому обычаю Елбасы и его третьей неофициальной супруги, 40-летней Асель Курманбаевой. Она - арт-менеджер государственного театра "Астана Балет", основанного по инициативе Назарбаева, бывшая участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" (по официальной биографии, первой и единственной женой Назарбаева является 80-летняя Сара Назарбаева, в прошлом - инженер-экономист). "Досье Пандоры" обнаружило, что "третья жена" Назарбаева продала офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах, семье приближенного к Назарбаеву олигарха Владимира Ни за 30 миллионов долларов. У Асель Курманбаевой есть два сына, в графе "фамилии" у них указано "Нурсултан" и "Нурсултанулы". А в 2014 году выложили переписку из якобы вскрытой почты Токаева, где он писал о покупке дорогих ювелирных украшений для Асель. Хотя достоверность этой переписки непонятна, но очевидно, что Токаев имел очень тесные связи с Назарбаевым и его семьей", - говорит нам источник в политических кругах Казахстана.

Что поменяет Токаев в Казахстане?

Впрочем, все описанное выше уже история. И имидж "мягкого" человека. И полная лояльность Назарбаеву.

"Те, кто организовал массовые беспорядки, попали в ловушку представлений о Токаеве как о нерешительном человеке, который не способен на жесткие самостоятельные действия. Оказалось, что это не так. Токаев проявил себя как жесткий человек, показав свою силу, что на Востоке очень важно для любого правителя. Кроме того, в рамках этой ситуации он отодвинул Назарбаева от реальной власти. Причем сам Елбасы, по сути, признал главенство Токаева, публично поддержав его действия. Токаев опирается на поддержку России и Китая. При том что Назарбаев вел многовекторную политику. И очень активно развивал отношения с Западом. Теперь начнется обратное движение. Связи с Россией, которая сейчас выступает главным гарантом безопасности Казахстана, укрепятся. Семья Назарбаева будет постепенно отодвинута от основных рычагов. В первую очередь - от управления энергетическим сектором экономики. Среди чиновников и силовиков уже идет чистка полным ходом. Также под вопросом политика Казахстана по отношению к западным транснациональным корпорациям, которым при Назарбаеве отдали добычу нефти, газа и других полезных ископаемых на очень льготных условиях, при том что казахским рабочим они платят мизерную зарплату. Отсюда и вполне справедливое возмущение людей, которое постоянно выливается в протесты. Уже звучат намеки, что эту проблему будут также решать", - говорит источник. 

Хобби - настольный теннис 

О личной жизни самого Токаева мало что известно, кроме того, что он разведен, бывшая жена - 64-летняя Надежда Токаева.

37-летний сын президента Тимур упоминается в СМИ как предприниматель в нефтяной сфере. У Токаева есть две сестры. Одна, 65-летняя Карлыга Избастина замужем за дипломатом Темиртаем Избастиным, числится директором нефтяной компании. Младшая сестра, 61-летняя Карлыгаш Токаева - кандидат политических наук. Из хобби - Токаев играет в настольный теннис, является президентом Федерации настольного тенниса Казахстана.

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Теги: news, новости, Украина, Токаев, Казахстан, президент, 7dniv, 7dnivinfo  
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