Ермак считает, что вторжение России в Украину станет приговором для НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что 90% населения Украины готовы защищать государство в случае вторжения России.

При этом он добавил, что возможное вторжение РФ будет огромной проблемой для всех западных стран.

Об этом он заявил в интервью британскому "4 каналу".

На вопрос журналиста о том, подготовлена Украина сейчас лучше к возможному новому вторжению, чем в 2014 году, Ермак сказал следующее:

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они вели переговоры так долго, а это (вторжение - Ред.) произошло...

Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров. В то же время некоторые проблемы и продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будут одним из самых больших поражений наших стран-партнеров".

При этом Ермак напомнил, что цель вступления в НАТО прописана в Конституции Украины, и только украинцы и члены Альянса могут принимать решение о членстве в НАТО, а не РФ, которая официально выдвинула соответствующие ультиматумы.

Ермак также добавил, что разговоры об уменьшении количества вооружения в Украине можно начинать вести только после окончания войны. Он предположил, если страна проигрывает в противостоянии РФ, "это будет означать конец всей архитектуры мировой безопасности, сложившейся после Второй мировой войны".