 

Разумкова и Любченко в Национальном инвестсовете на Стефанчука и Свириденко заменил Зеленский

Политика Вчера, 19:44162
Разумкова и Любченко в Национальном инвестсовете на Стефанчука и Свириденко заменил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Национального инвестиционного совета бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и бывшего первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко.

Об этом сообщается в указе главы государства, который размещен на сайте Офиса президента.

Вместо Разумкова и Любченко в состав совета Зеленский ввел нынешнего спикера парламента Руслана Стефанчука, а также утвердил первого вице-премьер-министра Любовь Свириденко, которая сменила в Кабмине Любченко. Также в состав совета введен замглавы ОП Ростислава Шурма и нардеп от "Слуги народа" и замглавы парламентской фракции Галина Янченко.

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