Зачем Ермак хочет послать 90% украинцев на войну с Россией и сколько пойдет на самом деле

В Офисе президента Украины продолжают говорить о том, что в случае войны поставят всю страну под ружье.

Раньше об этом несколько раз сообщал Зеленский, а сегодня на теме отметился Ермак. Он заявил, что воевать против России в случае начала войны будут 90% украинцев. То есть и женщины, и дети, и пенсионеры.

Такой уровень мобилизации был немыслим даже для двух первых мировых войн. И можно было бы воспринять цифру Ермака в качестве некой гиперболы.

Но сигналы о том, что воевать с Россией в случае чего власти Украины планируют путем тотальной мобилизации, идут из Офиса президента регулярно. И это ставит вопрос - а даст ли общество ее провести?

"Страна" разобралась в заявлениях Ермака и узнала, сколько украинцев готовы на самом деле воевать с Россией.

"90% населения будут защищать страну"

В интервью британскому телеканалу Channel 4 news Андрей Ермак ответил на вопрос, подготовлена ли Украина к войне с Россией. И не повторится ли ситуация 2014 года, когда тот же Крым отдали без боя.

Видимо, журналист имел в виду армию, ее техническую оснащенность и мотивированность. Но руководитель президентской администрации повел речь о несколько других вещах.

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это (вторжение России - Ред.) случится, это будет приговором для НАТО и будет большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они так долго вели переговоры, а это произошло", - ответил глава Офиса президента.

Если опустить часть про НАТО, то, как мы видим, ответ Ермака на угрозу якобы российского вторжения - это повальная мобилизация.

Пока это единственная стратегия защиты, которую мы слышим от Офиса президента. Тему массового сопротивления неоднократно поднимал и Зеленский.

"Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - говорил он в декабре 2020 года, отвечая о том, что будет, если с Россией разразится уже прямая война.

Часть про женщин президент, кстати, уже выполняет: Минобороны в конце года решило поставить на воинский учет миллионы украинских женщин, которые ранее ходить в военкомат обязаны не были.

Также с 1 января начал работать закон о национальном сопротивлении, который позволяет создавать силы территориальной обороны. То есть набирать в военизированные отряды жителей отдельных местностей.

Но незаметно при этом, чтобы в армии проводилось масштабное перевооружение и наглядно улучшалось материальное положение военных. Вместо этого планы, которые раз за разом артикулирует Офис президента - загнать под ружье как можно больше населения. Да и то не сразу, а лишь в случае войны.

Понятно, что против технически оснащенной армии это "ополчение" мало что сможет сделать. Но есть еще один фактор - мотивация.

Зеленский и Ермак говорят о мобилизации, которая не имела аналогов даже во времена СССР при нападении нацистской Германии - с призывом и женщин, и пенсионеров, и подростков. Без этих групп сложно набрать в армию 90% населения.

Но чтобы поднять такие массы на войну, правительство должно рассчитывать на их лояльность. В противном случае мобилизация будет сорвана.

Поэтому главный вопрос - хотят ли 90% жителей Украины идти под ружье?

Максимум 33%. Что говорят опросы

Буквально в конце декабря Киевский международный институт социологии опубликовал опрос - готовы ли украинцы оказывать вооруженное сопротивление, если Россия нападет?

Как выяснилось, воевать против российской армии с оружием в руках готовы только 33,3% украинцев. Да и то - лишь в случае нападения на их населенный пункт.

Количество желающих сопротивляться России с оружием в руках падает с запада на восток. В западных областях, куда нога россиян вряд ли ступит, это готовы делать около 40% опрошенных, на востоке - 25%.

При этом четверть украинцев во время войны хотят эвакуироваться - в более безопасный регион страны или вообще за кордон. Еще 18,6% вообще ничего бы не делала и 12% пока не определились.

К слову, среди женщин оружие в руки готовы брать лишь 12% опрошенных. При том, что женского населения в Украине - более половины. То есть уже здесь идея Ермака с цифрами не бьется.

В 2020 году были исследования, где данные похожи на нынешние. Например, группа "Рейтинг" в октябре сообщала, что 33% респондентов однозначно готовы воевать за Украину. Еще 26% говорили, что "скорее всего готовы".

Но в том опросе не указывалось, против кого нужно поднимать оружие. И мы видим, что против абстрактного врага готовы в принципе воевать больше украинцев (суммарно - 59%). Когда же речь зашла о России, как в опросе КМИСа - только треть опрошенных согласились идти на войну.

Аналогичные данные были у американской компании Gallup, которая в 2017 году провела глобальное исследование, как жители разных стран готовы к войне в случае агрессии.

В Украине таковых оказалось 62% - но здесь, повторимся, речь не шла о войне с Россией.

Итого, количество украинцев, которые в целом готовы воевать за свою страну в случае нападения извне, колеблется в рамках 60%. Если речь конкретно о войне с Россией - то это число падает практически вдвое.

То есть данные Ермака о 90 процентах, которые возьмутся за оружие в случае конфликта с РФ, расходятся с реальностью как минимум в три раза.

Откуда он взял эти цифры - таким вопросом уже задаются украинские журналисты.

"Цифру эту наверно рисовали те же "специалисты", которые Зеленскому первое место в соцопросах обещают. Дно пробито", - пишет спецкор "Страны" Олеся Медведева.