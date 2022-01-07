О планах задержать экс-президента и доставить его в суд заявил адвокат Порошенко

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, заявил, что у правоохранителей уже готово решение о задержании и доставке его подзащитного в суд.

Об этом адвокат Игорь Головань сообщил во время брифинга в среду, 12 января.

Как сообщалось, политсила Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила о возвращении своего лидера в Украину 17 января - Петр Порошенко прилетит в Киев в следующий понедельник рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00 утра.