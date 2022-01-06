У Порошенко объявили мобилизацию для его встречи в аэропорту "Жуляны" в понедельник

Партия "Европейская солидарность" объявила о мобилизации людей для встречи бывшего президента Украины и главы политсилы Петра Порошенко в понедельник, 17 января.

Об этом партия сообщила на своей странице в Facebook.

"17 января Петр Порошенко, как и обещал, возвращается в Украину. Его будут пытаться задержать, чтобы бросить за решетку по совершенно надуманному делу, как все предыдущие попытки за прошлые годы. Единственным следствием подобных действий является свержение демократии. Мы, в свою очередь, не можем допустить произвола, мы должны стать на защиту демократии! Поэтому мы будем встречать лидера оппозиции и реагировать в течение дня на все события, которые могут происходить", - говорится в сообщении.

Сбор сторонников Порошенко запланирован на 17 января в 8 утра в аэропорту "Киев" (Жуляны).