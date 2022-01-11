"Борец с коррупцией" задолжал 227 тысяч налогов

Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве просит Окружной административный суд города Киева взыскать с председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина налоговый долг в размере более 200 тысяч гривень.

Об этом говорится на сайте службы.

"Главное управление ГНС просит суд взыскать с Виталия Шабунина налоговый долг в размере более 200 тыс. гривень. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указано Главное управление ГНС в г. Киеве, ответчиком – Шабунин Виталий Викторович", - говорится в сообщении.

В исковых требованиях суд просят принять решение в пользу Главного управления ГНС в Киеве, которым взыскать с Шабунина средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 гривень.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.