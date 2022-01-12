 

Как и на чьи деньги Владимир Зеленский создаёт свою медиаимперию под выборы

Политика Сегодня, 12:2659
Как и на чьи деньги Владимир Зеленский создаёт свою медиаимперию под выборы

"Пішов з життя справжній друг України", "Раптово помер". Так титровали еще живого главу парламента Руслана Стефанчука в эфире обновлённого канала "РАДА".
Это не первый случай, когда эфир парламентского канала резонировал скандалами.
Обновленная "РАДА" призвана стать главным рупором Зеленского в плане медиа-поддержки его попыток обеспечить себе победу на президентских выборах. Но это только лишь один из телеканалов, которые Банковая перезапускает или создает с нуля под свои политические задачи.

"Страна" разбиралась, каким будет "медиахолдинг Зеленского".
"Скандальная РАДА"
Президент Зеленский, как никто другой понимает силу телевизора и влияние эфира на вкусы электората – он сам стал президентом благодаря всеукраинскому промо медиахолдинга олигарха Коломойского "1+1".
Это знание послужило толчком к закрытию трёх оппозиционных каналов через санкции СНБО, натянуло отношения с владельцем крупнейших украинских телеканалов ("Украина" и "Украина 24") Ринатом Ахметовым, который отказался передавать их в управление Осу президента.

И это же заставило Зеленского задуматься над созданием своих медийных проектов перед выборами.
По информации источников "Страны", идеолог и куратор медиаимперии Зе — замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Непосредственно распределением финансов под создание медиа-империи Зеленского (а также под другие пиар-инициативы Офисы президента и "Слуги народа") занимается Юрий Голик - координатор и главный пиарщик "Большой стройки" (по слухам с этой стройки часть денег также перераспределяется для решения медиа-задач Зе). 
Организационно-технической частью занимается Владислав Матяш.

А по каналу "РАДА" непосредственно занимается руководитель аппарата парламента Вячеслав Штучный (он считается близким к Банковой, за что был уволен Разумковым, но после его отставки восстановлен на должности).
"После того, как редколлегия отстранила политтехнолога Петрова от ведения эфиров (за то, что он сравнил Меркель со свиньей — Ред.), был большой кипиш. В конфликт вмешался сам президент и потребовал вернуть Петрова в эфир. Но поскольку это было решение редколлегии — крайних не нашли. Все камни полетели в Штучного, который пообещал уладить конфликт и вернуть Петрова на канал в качестве эксперта. У Петрова с Ивановым на канале важная задача: отрабатывать темники ОП и всячески дискредитировать оппозицию в эфире", — заявил источник.
Официально из государственного бюджета на 2022 год на канал выделено 320 миллионов гривен. Однако, по оценкам опрошенных нами специалистов рынка, в реальности будет потрачено больше.

Недостающую часть платят "черным налом".

"Такая есть показательная несостыковка: канал запустили 15 декабря, а деньги, насколько мне известно, им выделили в конце декабря. За что они все студии строили и технику покупали? За свои личные? Вряд ли. Там колоссальные суммы, миллионы, которые шли наличными", — сообщил источник.
Кроме того, источник на канале "РАДА" говорит, что значительная часть госфинансирования телеканала уходит сразу в компанию, у которой канал заказал услуги по изготовлению контента.

"Так что, если завтра вся эта "шайка-лейка" уйдёт, то канал "РАДА" останется нищим и не оснащённым. Потому что вся техника покупается и оформляется на баланс частной компании", — рассказал источник. 
Также он говорит, что кроме финансовых недоговорок, перезапуском канала недовольны журналисты "старой РАДЫ", которые пока фактически не задействованы в работе канала.
"На государственном канале "РАДА" работало 80 человек. Компания, которая делает контент, планировала, что у них будет 150 сотрудников, но они до сих пор на рынке ищут технический персонал и журналистов. А на канале они задействовали практически весь свой ресурс, а 50 человек "старой РАДЫ", грубо говоря, плюют в потолок. Их никак не задействовали пока. Конечно, журналистов это раздражает, да, и зарплаты у них существенно ниже, чем у новых ребят, которые пришли на канал", — рассказал источник.
Он добавил, что большинство сотрудников "старой РАДЫ" получают приблизительно на 10 тысяч гривен меньше.
"Но зато трудовой договор у старого коллектива отличный и отпуск есть. А у новых ребят рыночные отношения: прогулял неделю, нужно будет отработать, никто отпуск так просто не даст", - говорит источник.
Сейчас канал вещает в тестовом режиме, основной резапуск запланирован на 25 января.

Во время депутатских каникул эфирная сетка выглядит следующим образом: утренние эфиры, каждый час - новости по 10 минут, дневные и вечерние эфиры  с приглашёнными гостями, включками гостей в эфир. Но после перезапуска эфирная сетка изменится.
Директор канала "РАДА" Вадим Перенчук в комментарии "Стране" заявил, что канал активно готовится к запуску новых проектов.  
"Будем ещё более активно работать. Кроме программ, которые уже есть мы планируем запустить целый цикл авторских проектов. То есть, начиная с 7 утра до 22-23 вечера у нас будет полноценный информационной эфир, при этом мы полностью будем придерживаться постановления о работе канала", — заверил Перенчук, не уточняя детали ток-шоу, которые появятся на канале.
"Страна" выяснила, какие проекты запустят на канале "РАДА" в ближайшем будущем.
"Появится ток-шоу "1 День", в котором съёмочная группа будет день ездить  за депутатом или министром, показывая его работу. Планируют запустить тревел-шоу "Путешествуй Украиной". Также планах ещё сделать кулинарное-развлекательное шоу. С ведущими проводят собеседование. На роль ведущего кулинарного шоу предлагали пригласить кандидата депутата "Слуги народа" Николая Тищенко, на что Алексей Семенов (выступает консультантом по запуску канала — Ред.) сказал коротко: "Вы что еб@нулись". Поэтому от этой идеи отказались", — рассказал источник.
Он также говорит, что с ведущим вечернего ток-шоу уже определились.
"Скорее всего, это будет Сергей Иванов. Студию для ток-шоу строят в пресс-центре парламента на третьем этаже. Вначале вообще хотели строить павильон с нуля, но это долго. Затем искали помещение в центре, но не нашли. И  упростили задачу — построить студию прямо в парламенте. И больше тему с павильонами не поднимали", — рассказал источник "Страны".

"Чёрный-лист" канала "РАДА"
"Страна" попыталась поговорить с ведущими о планах на будущее, однако все собеседники отказались.
Как выяснилось, цензура на канале существует не только в общении с внешним миром, но и распространяется на гостей эфиров.
В распоряжении "Страны" оказалось фото так называемого black list ("чёрного списка") канала. В нем фамилии политиков и политологов, которых нельзя приглашать в эфир.

"Их не пожизненно забанили, но, скажем так, эти лица в эфир приглашать не рекомендуется. В списке экс-спикер Дмитрий Разумков и все депутаты его межфракционного объединения, кроме Оксаны Дмитриевой. Также в бане экс-глава МВД Арсен Аваков", — рассказал источник.

Вадим Перенчук в комментарии  "Стране" уверяет, что канал предоставляют слово всем политическим силам, однако не все доходят.
 
"Не все восприняли перезапуск", — сообщил Вадим Перенчук.
 
Идейные вдохновители перезапуска ставят весьма амбициозную задачу — стать конкурентом таким информационным каналам, как "Украина-24". Однако каким образом они намерены справиться с такой задачей, источник не уточнил.
 
"Обычно замеряют рейтинг вначале запуска и спустя три месяца после, чтобы понять просмотры обновлённой эфирной сетки. У нас замеров не было", — сообщил источник.
 
А с просмотрами на канале пока не густо.  
 
На момент публикации материала канал в YouTube смотрят 400 зрителей.
 
"Но почему-то я уверен, что президенту покажут другие цифры. Их просто купят, чтобы показать Зеленскому, какой успешный канал они построили", — сообщил источник.
 
Развитие медийных площадок лишь одна часть стратегии по продвижению нужной Зеленскому повестки. Параллельно со студиями и программами готовят и спикеров, отстаивающих позицию власти не только на "своих" площадках, но и недружественных.
 
С этой целью Офис президента привлёк в качестве консультанта политтехнолога Бориса Тизенгаузена. Его задача — подготовить целую линейку провластных спикеров для телевизионных ток-шоу, что стало заметно по многим эфирам.

В комментарии "Стране" Тизенгаузен не опроверг эту информацию.
 
"Я действительно занимаюсь профессиональной подготовкой политиков к эфирам и ток-шоу. Среди тех, с кем я опекаюсь, есть и представители "Слуг". И, нужно отметить, что некоторые из них достигли хороших результатов, несмотря на разницу в эфирном опыте с оппонентами", - заявил он "Стране".
 
"ДОМ-2"
 
Вторая козырная карта медиаимперии Зеленского, на которую будут делать ставку — это государственный телеканал "ДОМ".

По информации "Страны", на Банковой хотят делать из "ДОМа" что-то среднее между "Интером", "СТБ" и "Украина 24", а также расширить масштаб вещания по всей Украине (сейчас он вещает только на неподконтрольные территории).
 
"В планах запуск вечернего политического ток-шоу, реалити ток-шоу. На канале уже в средине января запустят реалити шоу "Посетите мой дом", где участники — пятеро людей из разных уголков страны ездят к друг другу в гости с презентацией своего края. Что-то по типу "Супер мама" на СТБ. Даже промо проекта уже запустили. Кроме этого, будет познавательный контент про наших спортсменов. Ну и останутся советские фильмы, которые должны перетянуть зрителей "Интера", — рассказал источник.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа Украины", в которую входят телеканалы "ДОМ" и UATV, получила на 2022 год финансирование в размере 362 миллионов гривен. Но даже несмотря на большие финансовые инвестиции и высокие зарплаты, найти кадры на канал оказалось весьма проблематично.
 
"Зарплаты гораздо выше рыночных, ставка журналиста 40-45 тысяч гривен. Но есть проблема с концепцией канала: они ищут новые лица, но не готовы тратить время  обучать новых журналистов, так как до выборов осталось совсем немного, а канал нужно запускать уже сейчас. Чтобы стремительно повысить узнаваемость канала, на роль одного из ведущих ток-шоу хотят пригласить Алексея Дурнева (известный YouTube блогер — Ред.)", — рассказал источник.
 
Алексей Дурнев в комментарии "Стране" откровенно поделился своими профессиональными амбициями.
 
"Рассматриваю возможность стать генпродюсером канала", — сообщил Алексей Дурнев.

Также по нашим данным ведутся переговоры о запуске программы на канале "ДОМ" телеведущего и политика Пальчевского.
 
При выходе на общенациональный уровень канал столкнётся с языковой проблемой, а точнее с законом о квотах, который обязывает каналы вещать на украинском языке.
 
"Для того, чтобы сделать "ДОМ" общенациональным нужно менять закон о языке вещания, а это нереально. Поэтому у "ДОМа" только одна перспектива: либо наращивать своё конкурентное преимущество, либо вообще ничего не получится", — считает политолог Вадим Карасев.
 
В свою очередь источники "Страны" утверждают, то на Банковой не отбрасывают вариант проигнорировать закон о квотах и сделать вещание на русском.
 
"На Банковой считают, что просто проигнорируют этот запрет и канал будет вещать на русском. А если кто-то будет возмущаться, то скажут, что этот канал создан для возвышенной цели — ради мира в Украине", — рассказал источник "Страны".
 
Экс-шеф редактор канала "ДОМ" Алексей Мацука в комментарии "Стране" сообщил, что не может комментировать проблему с квотами.
 
"Это не очень корректно с моей стороны комментировать, так как я имел непосредственное отношение к телеканалу. Лучше спросить у независимых экспертов", — сообщил Мацука.
 
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии "Стране" сообщил, что вопрос отклонения от языковых квот могут оправдать из-за исключительной миссии канала.
 
"Самое большое ожидание украинцев — мир и объединение всей Украины. Но если для "ДОМ" сделают исключение, то вместе с этим нужно прописать подзаконное акты, которые запретят  каналу "ДОМ" размещать рекламу и реализовывать спонсорские трансляции. Это необходимо для экономической стойкости медиарынка, у которого не будет особых привилегий от государства", — утверждает Томиленко.

Отметим, что русскоязычный контент является востребованным у украинской аудитории и его пытаются использовать и другие каналы, за что их регулярно наказывает Нацсовет. То есть, если канал "ДОМ" продолжит вещать на русском языке на всю страну (да еще и с советскими фильмами) он сходу получит только за счет этого конкурентное преимущество как минимум на юго-востоке страны.
  
Коломойский и другие
 
В тоже время, медийные ресурсы Зеленского не ограничиваются телеканалами "ДОМ" и "РАДА".

Однако, по информации источников "Страны", Банковая смогла "подмять" под себя 24 канал, совладельцем которого является мэр Львова Андрей Садовой.
 
"Садовой полностью лёг под ОП, соответственно "24 канал" стал провластным на 100%. А в регионах больше всего цифровых частот от Нацрады получила  Волынская Телерадиокомпании "Аверс", которую связывают с ближайшим соратником Коломойского депутатом Игорем Палицей. На их базе также будут запускаться канал", — рассказал источник.

Коломойский начинает активно развивать телеканал "Униан-ТВ" на базе бывшего музыкального телеканала М2.

"Сейчас этот процесс идет в рамках создания единой медиа-империи Зеленского. То есть в интересах президента. Но если отношения Коломойского и Зе ухудшаться, то и канал, соответственно, поменяет ориентацию", — сообщил источник.

Одним из новоиспечённых рупоров Банковой называли "4 канал", который купил "Слуга народа" Алексей Ковалёв.  
 
Правда, пока эти слухи не нашли своё подтверждение. Даже поговаривают, что он скорее близок к оппонентам Зеленского. 
 
Наконец, будут созданы еще два канала в "обойме Зеленского".
 
"Есть "8 канал", студия для которого строится в "Парковом". Им занимается глава фракция "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с Коба Накопия (давний соратник Саакашвили, сам Коба, впрочем, опровергает свою причастность к телеканалу — Ред.). Кроме того, говорят, что еще один канал будет запускать политтехнолог и медиаменеджер Дмитрий Носиков", — сообщил источник "Страны" на телевизионном рынке.
 
Сам Дмитрий Носиков в комментарии "Стране" опроверг эту информацию.
 
"Я вообще считаю, что свои медиа Зеленскому просто не нужны. Если кто-то всё же в его команде суетится по этому поводу, то это просто попытки маленьких людей заработать большие деньги. Попытки, которые ни к чему кроме провала и скандала не приведут. Телеканалы обходятся очень сильно дорого и не работают как инструмент пропаганды, уже очень много лет. Они лишь создают переговорную позицию с властью. Когда власть создает переговорную позицию сама с собой, это говорит о расколе и попытках кого-то усидеть в тепленьком кресле. Всё рано или поздно заканчивается, а насиженные места приходит время покидать. Желание прыгнуть из своего теплого кресла на пост генпродюсера национального телеканала - стандартный пакет мечтаний коммуникационщиков президентских администраций всех созывов. Посмотрим, как будет в этот раз", - сказал "Стране" Носиков. 

Коба Накопия в комментарии "Стране" также опровергает информацию об участии в переформатировании "8 канала", но уточняет, что разговоры о канале действительно были, однако к решению о запуске так и не пришли.

"У меня есть хороший опыт в создании каналов, и мне было было интересно принять участие в создании любого амбициозного телепроекта в Украине. Но к финальному решению так и не пришли", — сказал Накопия.

Еще одно направление, которое начинает развивать Зеленский - покупка операторов кабельного телевидения. Это делается с целью "ручного" управления набором транслируемых телеканалов. 

"То есть, чтоб выбрасывать из кабельной сети оппозиционные телеканалы и заменять их на провластные", - говорит источник в среде кабельных операторов.

"Тёплая ванная для Зе"

По мнению экспертов, новые каналы запускают, чтобы создать для президента тёплую ванну, мол, все супер и его любят.

"Чтобы сказать президенту: "тут вы не смотрите, это говорят олигархи проклятые, а вот тут смотрите: рейтинги растут, власть хвалят, народ вас любит. Эта ванна закончится, когда они получат очередную оплеуху на выборах, но будет уже поздно и те, кто занимается запуском каналов, к тому времени хорошо заработают", — считает политолог Игорь Рейтерович.

По словам политолога Вадима Карасева, история с перезапуском РАДА уже не взлетела.

"Где эти каналы? Возле туалета в Верховной Раде и возле туалета Кабмине? Это позор и уничтожение нормальной идеи. Нормальный канал превратили в канал позора. Кто туда будет ходить?", — задался вопросом Карасев.

В свою очередь политолог Руслан Бортник считает, что запуск новых каналов рейтинг президента и его партии не спасет.

"Если бы команда президента сделала такой канал в 2019 году, то он был бы успешен, а сегодня уже немного поздно. Рынок перенасыщен информационными каналами и конкуренция очень высокая. Тем более, сложно сделать информационный канал в обществе, которое настроено скептически к власти и не хочет слушать, как ее хвалят. Так что расширить электоральное поле за счёт ДОМ и РАДА будет практически невозможно, но удержать электоральное ядро вполне может получиться", — заявил Бортник.

Игорь Рейтерович отметил, что банально нет фишки, которая помогла бы нарастить аудиторию на этих каналах под выборы.

"Аудитория ДОМ и РАДА в своей совокупности не дотягивает даже до аудитории канала, который не входит в пятёрку лучших. Я не вижу за счёт чего, они могут раскрутиться. Разве что если только через СНБО закроют всех конкурентов", — считает политолог Игорь Рейтерович.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, медиа  
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