 

Как Порошенко 17 января вернется в Украину и ждет ли его тюрьма

Политика Вчера, 22:1461
Как Порошенко 17 января вернется в Украину и ждет ли его тюрьма

Петр Порошенко вернется в Украину в понедельник - 17 января. 

Страну он покинул в конце декабря - когда узнал, что ГБР вызывает его на допрос в качестве подозреваемого по делу о закупках угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014 году (детально об этом деле и роли в нем Порошенко "Страна" рассказывала в отдельном материале). 

В тот же день Порошенко экстренно купил билет (буквально через 5 минут после выхода новости в телеграмм-канале "Страны" о том, что в понедельник ему будет вручено подозрение) и улетел в Стамбул. Далее он переместился в Европу.

Через три дня после отъезда ему объявили о подозрении и вызвали на допрос, на который экс-президент, понятное дело, не явился. 

Это бегство дало повод говорить об уклонении от следствия - и задержании Порошенко по возвращении на родину. А далее - об аресте и помещении в СИЗО. 

Пока бывшего гаранта не было в стране, суд арестовал по его делу почти все активы, которые есть в его декларации. 

Поэтому 17-е января обещает быть "горячим". Не исключено, что сторонники экс-президента будут пытаться "отбить" его у правоохранителей. Если те, конечно, станут его задерживать, что, кстати, не факт.

"Страна" разбиралась, как будет проходить возвращение Порошенко в Украину и что его тут ждет. 

Как Порошенко планирует вернуться в Украину

О своем возвращении в Киев глава "Евросолидарности" сообщил еще 6 января. Он написал в соцсетях, что приедет 17 января и примет участие в суде, а также встретится с генпрокурором - пользуясь правом депутата на неотложный прием. 

Суть поста Порошенко - он едет едва ли не спасать Украину от "внешней агрессии" и некомпетентного Зеленского. Хотя сам до Нового года буквально сбежал от повестки в ГБР, а затем спешно улетел от "пидозры". 

Правда, ранее бывший президент говорил, что вернется в первой половине января - то есть до 15-го числа. Но приезжает он, как видим, уже во второй. 

Позже пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила, что Порошенко прибудет в Киев прямым рейсом из Варшавы в 9 часов утра. "Не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту", - процитировала Порошенко его партия. 

Судя по расписанию самолетов, подходящий под это время рейс прибывает в аэропорт "Киев" (бывшие Жуляны). 

Будут ли его задерживать по возвращении?

Еще 24 декабря Печерский суд разрешил осуществить привод Порошенко в суд, где ему должны избрать меру пресечения. Об этом тогда написали СМИ.

Позже аналогичную информацию озвучили адвокаты экс-президента. Они заявили, что решение суда о задержании действительно есть. 

То есть информация о задержании вроде бы и подтверждается, но официально ее власти не озвучивают. 

Сайт Госбюро расследований опубликовал сегодня повестку с вызовом Порошенко в Печерский суд к 11 часам утра. В тексте сообщения ничего не сообщалось о насильственном приводе бывшего президента. "Петра Порошенко ждут в суде в понедельник в 11:00", - говорилось в публикации.

11 часов утра - это примерно через полтора часа, после того, как борт Порошенко сядет в Жулянах, а сам он пройдет паспортный контроль. То есть почти впритык.

Также на днях ГБР туманно заявило, что в день возвращения Порошенко "органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения". При этом в розыск бывший президент официально не объявлен. 

То есть, теоретически, его могут не задерживать, а просто дождаться, что он явится в суд на 11 утра. И только если он проигнорирует это судебное заседание, тогда вступит в силу норма о принудительном приводе Порошенко на заседании суда.

Так или иначе, но партия экс-президента уже готовится его встречать прямо в аэропорту. Сбор там объявляют на 8 утра. То есть за час до прилета самолета. 

По данным "Страны" Порошенко подошел к делу сбора людей масштабно. Как сообщили нам работники одного из его предприятий в Винницкой области, руководство собрало коллектив и сказало всем ехать в Киев. За отказ от поездки - увольнение.

Детальнее о том, как собираются встречать Порошенко - в материале "Страны".

Ждет ли Порошенко СИЗО по итогам суда?

Следствие уже официально подтвердило, что будет добиваться помещения Порошенко под стражу - с правом выйти под залог в 1 миллиард гривен.  

Это та же мера пресечения, которую следствие просило применить к еще одному подозреваемому по этому делу - Виктору Медведчуку. Но суд ее отмел и отправил политика на домашний арест. 

И, казалось бы, то же самое или даже нечто менее обременительное могло бы ожидать и Порошенко. Но свою роль может сыграть трусость экс-президента, который спешно покинул страну после попытки вручить ему повестку. 

Первой о том, что билет был куплен Порошенко сразу после повестки в ГБР, рассказала "Страна". Затем это подтвердило само Госбюро. Как мы и говорили ранее, проездной документ экс-президент купил в 19:04 по киевскому времени - то есть незадолго до вылета. Это подтвердила авиакомпания. 

И это уже тянет на уклонение от следственных действий. В связи с чем суд в теории может и утвердить запрошенную ГБР меру пресечения. 

"Уклонение пятым Президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения", - заявили в Госбюро.

Но пока неясно, арестует ли суд Порошенко. Сам он уверен, что этого не произойдет.

"Я не окажусь за решеткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли", - заявил Порошенко. 

И для таких прогнозов есть основания - учитывая, что при Зеленском множество других дел против экс-президента уже развалили. 

Источник в юридических кругах дает такие варианты развития событий.

"Во-первых, суд может дать добро на взятие Порошенко под стражу прямо в зале суда. И его отправят в СИЗО. Он там будет находится до тех пор, пока не внесет залог. Во-вторых, его могут разрешить взять под стражу, но оставить на свободе и выделить пять дней для внесения залога. И если он его внесет, то в тюрьму не пойдет. Отметим, что есть основания взять его под стражу, так как он уклонялся от участия в следственных действиях. В-третьих, его могут отправить, как и Медведчука, под домашний арест. В-четвертых, ему могут дать более мягкую меру пресечения - ночной домашний арест либо же вообще личное обязательство", - говорит источник.

Вероятно, чтобы минимизировать вероятность взятия под стражу и выбить для себя самую мягкую меру пресечения Порошенко и собирает большую массовку на понедельник, которая должна стать фактором давления на суд.  

Еще один фактор - какая доказательная база есть на Порошенко у следствия. В случае Медведчука оно оперирует "пленками Бигуса", которые, впрочем, пока не признаны аутентичными. В случае Порошенко речь идет о его решениях остановить закупки угля в ЮАР. 

Но удастся ли доказать прямую связь между африканским углем и "незаконными" закупками донбасского - вопрос. Как и то, что покупка угля по более низким ценам вообще является государственной изменой. 

"Страна" также опросила политологов и узнала их мнение о том, как могут развиваться события после возвращения Порошенко.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики: “Власть готова к аресту Порошенко и, рискну предположить, к отправке его в СИЗО. Президент Зеленский не любит, когда его “берут на слабо”. И чем больше Петр Алексеевич рассказывает, что его не посадят, тем больше вероятность, что ему будет избрана суровая мера пресечения.

Напомню, следователи обвиняют его не только в причастности к “угольному” делу, но и в попытке скрыться от правосудия. Предъявят данные, когда на его имя купили билет (а это случилось вскоре после появления новости “Страны” о готовящемся ему подозрении, то есть не было никакой запланированной поездки за границу, как говорит защита Порошенко). А это уже основание требовать более жесткую меру пресечения, чем для Медведчука, отправленного под домашним арест…

Могут и увеличить залог. А собрать деньги Петру Алексеевичу будет сложно, ведь его компании арестованы. Есть вариант, конечно, попросить у сына, партнеров. Но бизнес, где Порошенко выступает не главным акционером, может испугаться реакции власти…   

На руку оппонентам играет отсутствие у Порошенко более-менее существенной западной поддержки. Выгодно и заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, что в Украине может произойти госпереворот. В таком разрезе любая дестабилизация - даже политические митинги - априори не будут поддерживаться США и Западом на фоне обострения отношений с Россией. И протесты легко обвинить в подыгрывании Кремлю.

У власти сейчас может возникнуть соблазн “догнать” Порошенко. Сложится впечатление, что более удобного момента может и не быть”. 

Александр Черненко, народный депутат восьмого созыва от “Блока Петра Порошенко”, бывший руководитель Комитета избирателей Украины: “Никто точно не знает, как поведет себя власть. Порошенко готов сам прийти в суд. Если мы увидим какие-то радикальные шаги - прямо на границе его задержат и повезут в суд под конвоем, это означает, что есть желание показать, по чьим правилам будет игра. Но это радикализует сторонников Порошенко, и они могут прибегнуть к мерам, более сильным, чем митинги-пикеты. 

Надеюсь, что все будет более-менее мягко. Ему вручат подозрение в аэропорту, и он без “чужой помощи”, красиво пройдет через толпу сторонников, пожимая руки.

Как будет в суде, мне тяжело сказать. Вот сценарий очной ставки с Медведчуком понятен. Это “угольное” дело для того и затевалось, чтобы их приравнять. И мечта любого “сценариста” - поместить их в один кадр. Дойдет ли до этого, как и то, чем завершится судебное заседание 17 января, я не знаю. Полагаю, что будет все же домашний арест, а суд растянется надолго. Чтобы показать, кто в доме хозяин, произвести впечатление на своих избирателей, можно, конечно, “закрыть” Порошенко в СИЗО. Но сложно предсказать, как поведут себя сторонники Порошенко. Это же не “Юлины бабушки” (то есть сторонники экс-премьера Юлии Тимошенко - Ред.), которые, когда ее вывозили из суда, только бросались на конвойную машину. Тут совсем другие люди, которые уже достаточно “наэлектризованные”.

Андрей Золотарев, руководитель центра “Третий сектор”: “Своим троллингом власти Порошенко откровенно бросает ей вызов, дескать, вы трусы, слабаки. Приеду, и вы мне ничего не сделаете. Как раз он может нарваться на неожиданность. Зеленский умеет удивлять. Попытки организовывать триумфальное возвращение “Гетмана” в Украину рискуют столкнуться с противодействием. Для власти тема раскачки ситуации является болезненной, и она неизбежно на это отреагирует и постарается сделать это максимально жестко.

Предполагаю, что в понедельник 17 января будет горячо.     

При этом Петр Алексеевич не боится, что эта история - по мере того, как будут всплывать разные факты, будет его минусовать электорально. Например, если всплывут подробности, как сын осужденного за хищение соцсобственности сумел остаться студентом престижнейшего вуза Украины - Киевского института международных отношений. А не было ли причиной сотрудничество с органами госбезопасности… 

Возможно, экс-президент видит ситуацию как трамплин для длинного политического прыжка вверх, иначе говоря - для реванша. Его сторонники могут начать “раскачивать” ситуацию. Но, думаю, до нового Майдана дело не дойдет. Любой протест, претендующий на его статус, не акцептованный Посольством (то есть посольством США - Ред.), является контрафактным со всеми вытекающими последствиями. Уже был ультиматум 1 декабря. Привезли дорогую сцену, звук, а собралось вместо 5-7 тысяч сторонников меньше тысячи. Порошенко даже не вышел на сцену. Отдувался глава штаба “Евросолидарности” Турчинов. Но на одной теме Порошенко сейчас не сделать Майдан, даже если вся его “секта” подпишется. Обществу это не интересно”.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: “Сейчас Порошенко надеется вернуться в широком понимании этого слова. Он полагает, что у него хорошие шансы выйти из нынешней истории победителем и, более того, стать главным оппонентом Зеленского. Надежда на то, что суд не рискнет по этому делу дать больше, чем домашний арест. А, мол, у меня много сторонников, а в обществе растет недовольство Зеленским, и начнет уменьшаться мой антирейтинг. Так он надеется войти в поле политического мейнстрима. Учитывая, что он трусливый человек, никаких серьезных столкновений в это время не будет. Он просто хочет показать массу народа в свою поддержку. 

Но он играет с огнем. Ведь против него можно выдвинуть и другие - более доказательные обвинения. Если Зеленский рискнет. Хотя ему еще может запретить американское посольство. И тогда Зе точно проиграет”.

 

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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