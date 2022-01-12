У Порошенко боятся, что его поддержит Юлия Тимошенко

Источники в штабе экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили "Стране", что у него не верят в то, что суд даст ему меру пресечения строже домашнего ареста.

А главной проблемой там видят поведение Юлии Тимошенко.

"Если Юля придёт на суд и публично поддержит Порошенко, то она у нас откусит минимум 1% рейтинга. А то и все два", - сказал "Стране" источник в штабе Петра Порошенко.

Напомним, что Петр Порошенко должен вернуться в Украину в понедельник, 17 января.

Страну он покинул в конце декабря - когда узнал, что ГБР вызывает его на допрос в качестве подозреваемого по делу о закупках угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014 году (детально об этом деле и роли в нем Порошенко "Страна" рассказывала в отдельном материале).

В тот же день Порошенко экстренно купил билет (буквально через 5 минут после выхода новости в телеграмм-канале "Страны" о том, что в понедельник ему будет вручено подозрение) и улетел в Стамбул. Далее он переместился в Европу.

Через три дня после отъезда ему объявили о подозрении и вызвали на допрос, на который экс-президент, понятное дело, не явился.