Три главных заявления Петра Порошенко перед возвращением в Украину

Перед возвращением в Украину бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве.

Среди главных заявлений Петра Порошенко:

Порошенко заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город, хотя и не исключает, что самолёт власти могут посадить насильно в другом месте. Бывший президент Украины собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. При этом в свой арест Порошенко не верит и говорит, что Зеленскому от этого будет только хуже. Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию. Говорит, что специально с датой не подгадывал.

К слову, самолёт с Навальным тогда в Москве посадили в другом аэропорту. Должен был прилететь во Внуково (где уже собрались его сторонники), а посадили его в Шереметьево, где и задержали.