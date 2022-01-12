Порошенко забронировал по одному авто в двух разных аэропортах

Как стало известно "Стране", перед возвращением в Украину Петр Порошенко забронировал два автомобиля в два столичных аэропорта на 17 января.

По нашей информации, он обратился в один из сервисов по прокату машин. Одно авто за €150 класса L (полноразмерный седан уровня Skoda Oktavia) с подачей утром в аэропорт "Киев", что в Жулянах. Для оформления заявки было использовано имя MR. Incognito.

А вот во втором случае в заказе фигурирует настоящая фамилия лидера "Европейской Солидарности" и "золотой" телефонный номер его мобильного (все повторяющиеся цифры). Машину будут забирать в терминале аэропорта "Борисполь" в 14:00.