Глава МИД ФРГ обсудит с Кулебой модернизацию энергетики и полетит в Москву налаживать стабильные отношения

Кабмин ФРГ хочет стабильных отношений с РФ и готов обсуждать длинный список тем, который есть у обеих сторон. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

В понедельник, 17 января, она вылетает на переговоры в Киев, а оттуда - в Москву, передает ТАСС.

По словам Бербок, в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой она будет обсуждать инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и предложения по защите киберпространства.

"В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство мы не просто продолжаем выполнять свои обязательства - сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений - хорошая возможность для обновления", - сообщила Бербок.

Также глава МИД Германии добавила, что готова внести свой вклад в укрепление потенциала Украины.

"Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства", - добавила Бербок.

Ее переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на вторник, 18 января

"Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный", - сказала она. Говоря о важных двусторонних темах, она перечислила науку, культуру, торговлю, возобновляемые источники энергии, борьбу с климатом.