Порошенко прилетел в Украину. Его не задержали

В понедельник, 17 января, Петр Порошенко прилетел в Украину рейсовым самолетом в 09:10.

Он экстренно покинул страну месяц назад после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В "Евросолидарности" позже заявили, что Порошенко планово вылетел в Турцию и Польшу, хотя билет был куплен менее, чем за два часа до вылета.

Сделал он это очень "вовремя", потому что всего пару дней спустя он стал подозреваемым в терроризме и госизмене по так называемому "угольному делу", которое касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах.

Пока бывшего гаранта не было в стране, суд арестовал по его делу почти все активы, которые есть в его декларации.

А в Украине заговорили об уклонении Порошенко от следствия, что открывает возможность для его задержания с последующей доставкой в СИЗО. Но по итогу его так и не задержали.

Заседание суда по избранию меры пресечения для него (поскольку он является подозреваемым по уголовному делу) назначено на 11:00, то есть почти впритык после прибытия Порошенко. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.