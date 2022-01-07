Украину в стягивании войск к границе с Беларусью обвинил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в сосредоточении военной мощи на границах, в непосредственной близости к республике.

Видео с соответствующими словами президента обнародовано в понедельник, 17 января.

"Украина продолжает сосредотачивать подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов, это похлеще натовских военнослужащих, и это в непосредственной близости к государственной границы нашей страны", - сказал Лукашенко.

По его словам, Украина стягивает войска "под видом того, что будут бороться с мигрантами". Но, по мнению президента Беларуси, мигранты в Украину не идут и идти не собираются.

"Там свои люди бегут из Украины, а они будут защищаться от мигрантов из Беларуси. Спецоперация "Полесье" проводится у них на границах...динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", - резюмировал Лукашенко.