Меру пресечения Петру Порошенко начали избирать в Печерском суде

В Печерском суде начался суд по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о госизмене.

Запланированное на 11:00 заседание началось с опозданием на 40 минут.

Избирать меру пресечения Петру Порошенко будет судья Алексей Соколов.

Он был назначен на свою должность самим Порошенко в 2017 году.

В тоже время, уже при Зеленском не был замечен в лояльности к экс-президенту, а арестовал директора принадлежавшего Порошенко завода Кузня на Рыбальской Валерия Шандру по делу о махинациях на военных закупках.

Адвокат Порошенко Игорь Головань, выступая на суде, заявил, что сторона защиты отрицает статус Порошенко как подозреваемого.

Адвокат Порошенко говорит, что ГБР на паспортном контроле совершило провокацию, отобрав паспорт у экс-президента. Якобы это делалось для того, чтоб Порошенко вовремя не попал в суд.