C президентом Польши вновь встретится Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда снова встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, последний раз главы государств виделись в декабре прошлого года.

Новую встречу анонсировал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире "Польского радио 24".

Солохов прокомментировал текущую ситуацию между Россией и Украиной и рассказала, что впереди многочисленные консультации, который пройдут в основном внутри союзников. В частности, Анджей Дуда встретится с Владимиром Зеленским.

"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", - заявил он.

Кроме того, он заявил, что во время переговоров с США и НАТО "русские не отказались от своих радикальных ожиданий". Он также добавил, что "Запад, в свою очередь, представил единую позицию".