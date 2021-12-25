Гордон и Комаровский вновь порассуждали, лохи ли они, что поддержали Зе

Журналист Дмитрий Гордон в новом интервью с известным украинским педиатром Евгением Комаровским продолжают тему о том, какие они лохи из-за того, что в своё время поддержали президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях.

Гордон спросил Комаровского: "Лохи мы или нет? Я должен выяснить это для себя. Мы нормальные лохи, да?". "Ну... наверное..", - ответил Комаровский.

Далее журналист и педиатр продолжили беседу на эту тему.

"Я лох обычный, а ты - лох конкретный. Я просто рядом постоял, а ты - на три часа интервью сделал", - ответил Комаровский Гордону.