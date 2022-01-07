Кредитный лимит в банке с собственными средствами перепутал "Слуга народа" Юзик и указал его в декларации

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший актер "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) перепутал кредитный лимит в "Приватбанке" с собственными средствами и обозначил его сумму в декларации за 2020 год.

Об этом свидетельствует справка о проведении полной проверки декларации парламентария за указанный год, сообщают "Украинские новости".

По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Корявченков указал данные о наличии денежного актива в размере 25 тысяч гривен, которые лежат на его счету в "Приватбанке".

Согласно предоставленной нардепом справке, данная сумма является установленным кредитным лимитом, который не подлежит декларированию.

В поданной 9 ноября прошлого года, уже исправленной декларации, депутат "Слуги народа" не обозначал данные денежные средства в разделе "Денежные активы".