В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен утром в среду, 19 января, прибыл в Украину.

Сегодня в Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Фото Блинкена в украинском аэропорту опубликовала в Twitter корреспондентки CNN Дженнифер Ганслер.

"Энтони Блинкен прибыл в Киев", - сообщила она и опубликовала снимок.

"Страна" уже рассказывала, о чем Блинкен будет говорить с Зеленским и Кулебой. И речь не только о "российском вторжении". По информации источника "Страны", главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации.