 

В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

Политика Сегодня, 11:1579
В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен утром в среду, 19 января, прибыл в Украину.

Сегодня в Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. 

Фото Блинкена в украинском аэропорту опубликовала в Twitter корреспондентки CNN Дженнифер Ганслер.

"Энтони Блинкен прибыл в Киев", - сообщила она и опубликовала снимок. 

"Страна" уже рассказывала, о чем Блинкен будет говорить с Зеленским и Кулебой. И речь не только о "российском вторжении". По информации источника "Страны", главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации.

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Теги: news, новости, Украина, Блинкен, 7dniv, 7dnivinfo  
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