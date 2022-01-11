Провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия Путину и Зеленскому предложил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому и украинскому коллегам - Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому - провести переговоры в Турции и готовит визит в Украину, о котором сообщалось ранее.

Об этом заявил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает газета Sabah.

"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - заявил Калын.

Также он добавил, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель отправится в Украину для переговоров с Зеленским".