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Политика Сегодня, 11:1973
На что надеется Порошенко перед новым судом

История с судом над лидером партии “Европейская солидарность” (ЕС) Петром Порошенко получит продолжение 19 января, когда возобновится заседание в Печерском районном суде Киева. Возможно, в этот день суд наконец изберет меру пресечения для Порошенко по делу о закупках угля в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

По версии обвинения, экс-президент выступал за этот вариант поставок вместо контрактов с Южно-Африканской республикой, что якобы нанесло ущерб национальной безопасности Украины и расценивается как госизмена и “содействие террористическим организациям”. Прокуратура требует ареста с альтернативой внесения 1 млрд грн залога. Порошенко же называет дело “политическими репрессиями”, запущенными Офисом президента (ОП) против него как “лидера оппозиции” в период усиления российской угрозы.

Впрочем, на заседании 17 января, проходившего весь день, мера пресечения так и не была оглашена. Экс-президент посчитал это признаком слабости власти.

Но так ли это? И в каком положении сам Порошенко? Как будут дальше развиваться события?

Ответы на эти вопросы искала “Страна”.

Почему передумал судья

Понедельник 17 января был насыщен событиями как хороший торт кремом. Мы подробно описали возвращение подозреваемого в госизмене Порошенко в Украину и его участие в судебном процессе, к ходу которого было приковано внимание политтусовки и СМИ. “Вишенкой” должно было стать избрание меры пресечения для экс-президента. Однако после четырех часов раздумий в совещательной комнате судья вместо решения о мере постановил продолжить заседание 19 января.

Порошенко увидел в этом признак отступления власти и, похоже, свою победу. “Они (власть - Ред.) испугались. 17 января для этой некомпетентной “зеленой”... “Зеленого” безобразия станет началом конца их бессмысленной, популистской эпохи. И с сегодняшнего числа, когда они перешли границу, когда они пытались арестовать пятого президента Украины, что-то у них пошло не так. Что-то эти механизмы начали не действовать”, - заявил воодушевленный Порошенко тем немногим своим сторонникам, которые дождались конца заседания ночью.

Однако, как уверяет источник в штабе ЕС, во время судебного заседания окружение экс-президента допускало иное развитие событий. 

“Мы считали наиболее вероятным вариант домашний арест с залогом. И им (власти - Ред.) нужна была “картинка” отправки Порошенко в наручниках хотя бы на ночь в СИЗО. На Банковой же сейчас сидят люди, думающие категориями “картинок”. Нам показалось, что судья вышел после четырехчасового перерыва с иным решением, чем он в итоге озвучил. Он сказал, мол, сейчас будет шоу, что мы расценили как предвестник ареста со всеми его атрибутами. Но тут помощник показал ему какое-то сообщение на телефоне, и судья сразу опять прервал заседание, а потом объявил о продолжении 19 января”, - говорит собеседник не под запись.

Он допускает, что “не последнюю роль” сыграл визит группы американских сенаторов, принятых в день суда на Банковой. “Они поселились же в гостинице “Хаятт” напротив суда и были в курсе происходящего. Со своей стороны они тоже повлияли, хотя, думаю, тему Порошенко в последние дни поднимали разные западные переговорщики”, - утверждает источник. 

По его мнению, этот вопрос может затронуть во время своих переговоров и госсекретарь США Энтони Блинкен. 

Влияние фактора высоких западных гостей в эти дни допускает и политолог Руслан Бортник.

“В таких условиях объявить о жестком решении в отношении Порошенко вполне возможно привело бы к критике со стороны находящихся в Украине западных партнеров. Близкие к Порошенко СМИ не упустили бы возможность спросить о нем на пресс-конференциях или во время подхода к медиа уважаемых гостей, чем поставили бы их в неудобное положение, ведь речь идет о бывшем президенте Украины и партнере Запада, представляющем патриотический политический сегмент”, - говорит Бортник.

Кстати, фактор зарубежных визитов будет работать и в среду, так как именно в этот день в Киев должен приехать госсекретарь США Блинкен.

По другой версии, расчет был на то, что в среду Порошенко не выведет столько народу в свою поддержку как в понедельник, а потому можно будет применить к нему более жесткую меру пресечения в виде взятия под стражу.

Впрочем, по такой логике можно было выносить решение уже в понедельник, так как к вечеру под судом оставалось только несколько сотен человек. И вряд ли в среду будет меньше.

К слову, в целом Порошенко в понедельник не смог вывести на улицу значительное число сторонников - на пике было около 5000. Что также вряд ли серьезно напугало власть.

Более вероятной кажется версия, что сам суд взял паузу, чтоб оценить ситуацию, скажем так, с разных сторон.

"Судебная система в Украине не ориентируется сейчас на какой-то один центр силы, а по резонансным делам принимает решения, скажем так, по совокупности факторов", - говорит источник в юридических кругах.

К слову, еще один интересный момент - поведение генпрокурора Венедиктовой.

По информации источников "Страны" в политической партии "Европейская солидарность", в последние дни генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выходила на разных представителей этой партии и рассказывала, что она была против объявления подозрениябывшему президенту страны Петру Порошенко. Она считает это беспределом и никак не поддерживает.

Источник в силовых структурах также подтверждает пассивную позицию генпрокурора по вопросу расследования уголовного дела против Порошенко.

"Не исключено, что во-многом из-за подобной позиции генпрокурора дело против Порошенко идёт с таким скрипом", - считает источник.

Также он говорит, что в юридических кругах уже давно ходят слухи о довольно тесных связях Ирины Венедиктовой с одним из близких соратников Порошенко Александром Грановским

Проект "Изоляция" 

Бортник прогнозирует, что суд действительно назначит домашний арест для Порошенко, что позволит изолировать его от политических процессов и контролировать все его контакты. “Параллельно будут постепенно разбирать на запчасти его финансовую и медиаимперию, чем фактически уже занялись”, - говорит политолог.

А вот исполнительный директор Украинского института будущего, экс-нардеп Вадим Денисенко считает, что все меры пресечения, кроме СИЗО, не помогут “нейтрализовать” Порошенко.

“Бизнес работает, телеканалы работают, арест имущества не касается задекларированной налички. Иными словами, для решения поставленных задач власти (по “нейтрализации” - Ред.) как минимум надо закрывать телеканалы, что в этот  момент выглядит маловероятно. Домашний арест при таком условии не уменьшает присутствия Порошенко в информационном пространстве вообще”, - написал Денисенко на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь источник в штабе партии Порошенко уверяет, что изоляция лидера вряд ли серьезно скажется на его партии и ее политике. “Порошенко месяц не было в Украине, и это разве отразилось на нашей активности? Мы уже наработали сценарии деятельности при тех или иных неблагоприятных обстоятельствах”, - уверяет источник.

Консолидации вокруг Порошенко не будет

В штабе ЕС зовут сторонников экс-президента снова поддержать его. “Такого количества, как в аэропорту, не будет, но пару тысяч соберем”, - уверяет собеседник, близкий к Порошенко.

Вместе с тем, политолог Бортник говорит, что нынешнюю поддержку лидера “Евросолидарности” нельзя “слишком серьезной”. Большой угрозы власти она, по его мнению, не несет.  

“Конечно, ни о каких майданах речь сейчас не идет, и это прекрасно понимают все стороны конфликта”, - пишет экс-нардеп Денисенко, но, по его словам, ситуация способствует выходу общества из “общественно-политической апатии”.

Этим обстоятельством, как он допускает, хочет воспользоваться команда Порошенко, считающая, что президент Владимир Зеленский готовит свой план деэскалации конфликта с Россией. И препятствием для воплощения этих наработок, например, в парламенте могут быть силы во главе с Порошенко. Даже попытку собрать внеочередную сессию Верховной Рады со стороны ЕС можно рассматривать под этим углом. Это все служит еще одним объяснением попытки его нейтрализации.

Экс-президент продолжит созывать близкие по идеологии силы, оппозиционные к Зеленскому, к объединению вокруг него.

“Но вряд ли в нынешней ситуации ем удастся это сделать в среднесрочной перспективе (слишком большой антирейтинг). Хотя неумение переступить через самих себя всех лидеров оппозиции может еще сыграть с ним злую шутку: пока Порошенко опережает их на шаг”, - пишет Денисенко. 

Политолог Бортник также сомневается в перспективе такого объединения, считая фигуру Порошенко слишком одиозной. “Каждый из более-менее значимых политиков на правом фланге имеет свою непростую, а то и неприятную историю отношений с экс-президентом”, - говорит Бортник.

 

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, суд, 7dniv, 7dnivinfo  
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