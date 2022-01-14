Госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД РФ Лавровым в Женеве после визита в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который сегодня, 19 января, прибудет в Киев, после визита в Украину встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Блинкен сообщил в Twitter.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой (главой МИД РФ Сергеем Лавровым – ИФ) в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", - написал он.

По информации Госдепа, встреча пройдет в пятницу, 21 января.