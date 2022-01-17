Порохобот Гайдукевич в прямом эфире под Печерским судом схватил силовика за воротник

На уличной акции протеста, которую сегодня под Печерским судом собрали сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, телеведущий и член политической партии "Европейская солидарность" Виталий Гайдукевич в прямом эфире схватил силовика за воротник, когда тот стоял к нему спиной.

Это действие он сопроводил криком "номер должен быть виден!".

Речь шла о номере на шлеме, который перекрывался воротником.

Полицейский, которого схватил Виталий Гайдукевич, потребовал его не трогать, но мер к Гайдукевичу не принял.