Семья президента Владимира Зеленского тайно отдохнула без мужа на Сейшельских островах в начале января

В то время, как он показательно катался на лыжах в Карпатах и постил фотографии в социальных сетях, его семья тайно отдыхала на Сейшельских островах.

Тогда же в Буковеле гарант мог иметь встречу с олигархом Игорем Коломойским, с которым они остановились в одном отеле. И если с украинского горнолыжного курорта было много фото и видео отчетов, то поездку на экзотический курорт власти старались не афишировать.

Хотя слухи об этом пошли еще 10 января, когда Зеленский сообщил, что вышел на работу, но опубликовал старое фото. Впрочем, буквально на следующий день Зе поставил уже свежее фото и слухи несколько утили.

Однако, как говорится, дыма без огня не бывает.

Вчера "Страна" первой эксклюзивной сообщила, что полет на Сейшелы после нового года все-таки был. Но Зеленский туда не летал. Отдыхать отправилась его супруга с детьми, родителями и друзьями.

Позже издание "Украинская правда" добавила некоторые подробности.

Так, Зеленская вылетела вечером 5 января в сопровождении сотрудников Госохраны бизнес-классом турецких авиалиний на Сейшелы с пересадкой в Стамбуле.

А уже на следующий день дочь кумы Зеленских опубликовала в соцсетях фото и видео из пятизвездочного отеля Hilton Seychelles Labriz Resort&Spa. Сейчасстоимгость виллы в этом отеле стартует от 1500 евро в сутки. А на праздничные даты ценник был еще дороже - от 2000 евро и выше.

Отель представляет собой поселок из деревянных вилл прямо на первой линии у океана. Каждый домик к тому же имеет собственный бассейн и персональный выход на пляж.

Кстати, сейчас там отдыхает телеведущий Никита Добрынин с мамой, женой и маленьким сыном.

Сейчас супруга Зеленского уже вернулась в Киев.