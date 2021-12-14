От должности в ООН отказалась Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о консультирующей должности в одной из структур организации.

Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, Ангела Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на минувшей неделе, поблагодарила его, однако сказала, что не примет его предложение.

Гутерриш предлагал 67-летней Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ.