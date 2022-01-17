Сегодня, 19 января, на новом судебном заседании в Печерском райсуде Киева огласили меру пресечения Петру Порошенко по делу о терроризме и госизмене.

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство, потребовав не покидать пределы Киевской области и сдать загранпаспорта. Несмотря на то, что это самая легкая мера пресечения из всех возможных, адвокаты Порошенко будут подавать апелляцию, поскольку "запрет на выезд за границу ограничивает Порошенко в правах".

Напомним, дело пятого президента Украины касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что следствие считает, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Прокуратура просила для Порошенко два месяца ареста в СИЗО с правом выхода под залог в сумме одного миллиарда - но с условием запрета на выезд из страны и ношения электронного браслета.

Меру пресечения начали рассматривать еще в понедельник, 17 января, когда Порошенко только прилетел в Киев из Варшавы. Однако суд в тот день не вынес никакого решения, процесс затянули до поздней ночи, после чего судья объявил перерыв до сегодняшнего дня.

Перипетии первой попытки взять Порошенко под арест - в репортаже "Страны". Следили за новым судом в режиме онлайн.