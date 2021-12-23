"Очень скорое" назначение посла в Украину анонсировал Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что "очень скоро" Вашингтон назначит посла в Украину. Однако конкретные сроки обозначать не стал.

Об этом Блинкен рассказал на пресс-конференции во время визита в Киев в среду, 19 января.

"Когда посол будет номинирован, этот человек будет иметь полное доверие президента США, это будет человек, которого я очень хорошо знаю и с кем у меня тесные отношения, этот человек будет иметь очевидный опыт и знания относительно региона. Я предполагаю, что эта номинация будет объявлена очень скоро", - сказал Блинкен.

Напомним, должность посла США в Украине вакантна с весны 2019 года, то есть с тех пор, как Мари Йованович отозвали в Вашингтон. Сейчас обязанности посла исполняет временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.