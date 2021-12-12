 

Арестович уволился от Зеленского, потому что Порошенко в Жулянах "не положили мордой в пол"

Политика Сегодня, 22:1666
Арестович уволился от Зеленского, потому что Порошенко в Жулянах "не положили мордой в пол"

Один из главных спикеров власти Алексей Арестович, который 17 января объявил о своем уходе с поста внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, впервые прокомментировал свое увольнение. Главной причиной такого решения он назвал проявленная властью слабость в отношении Порошенко.

Об этом Арестович написал на своей странице в Facebook.

Экс-советник главы ОП написал большой пост, в котором объяснил своё увольнение от Зеленского. Среди прочего он заявил, что "считает Порошенко злом". "Как политическая фигура он может существовать только на двух условиях: раскол, коррупция", - считает Арестович.

По мнению экс-спикера украинской делегации, Порошенко должны были задержать прямо в аэропорту, а не сделав этого государство и власть показали свою слабость.

"...украинское государство - бесконечно слабо в отправлении своих государственных функций (иначе лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах) и бесконечно сильно, как гигантская машина по производству несправедливости", - написал Арестович.

Он объяснил, что изначально не планировал увольняться, но не хочет работать на слабую власть.

"Я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчёт и все такое). Но слабости я простить не могу. Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", - написал Арестович.

Арестович уволился от Зеленского, потому что Порошенко в Жулянах "не положили мордой в пол"
Арестович уволился от Зеленского, потому что Порошенко в Жулянах "не положили мордой в пол"
Арестович уволился от Зеленского, потому что Порошенко в Жулянах "не положили мордой в пол"

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Арестович, Порошенко, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Почему от Зеленского ушел один из его главных спикеров
Почему от Зеленского ушел один из его главных спикеров
Вчера, 14:55
Арестович заявил, что в Украине будут производить беспилотники нового поколения
Арестович заявил, что в Украине будут производить беспилотники нового поколения
12-дек-2021, 09:49
Арестович заявил что США передали Украине 30 Джавелинов и 180 ракет
Арестович заявил что США передали Украине 30 Джавелинов и 180 ракет
11-дек-2021, 08:59
Как Зеленский
Как Зеленский "предотвратил" госпереворот рассказали в Офисе президента
3-дек-2021, 21:55
Почему Бутусов рискует
Почему Бутусов рискует "повторить судьбу Гонгадзе" рассказал Арестович
29-ноя-2021, 13:23

Последние новости

22:28
События
Начальный уровень террористической угрозы ввели поляки после хакерских атак на Украину
22:27
События
На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина
22:24
События
После кибератаки спустя 5 дней в Украине восстановила работу база страхового бюро
22:22
Политика
Зачем Блинкен приезжал в Украину и о чем он говорил с Зеленским
22:19
События
Проблем на 30 миллиардов в Фонде борьбы с коронавирусом только за первый год пандемии нашли аудиторы
22:18
Политика
Порошенко в зале суда перешел на крик, раздавая указания своей жене
22:16
Политика
Арестович уволился от Зеленского, потому что Порошенко в Жулянах "не положили мордой в пол"
22:14
События
Об обстреле интернет-издания сообщил Гордон
22:12
Политика
"Очень скорое" назначение посла в Украину анонсировал Блинкен
22:10
События
О запрете Telegram задумались Бразилии
19:32
Политика
Почему не удалось арестовать Порошенко и какие последствия будут для Зеленского
19:20
События
Блинкен заявил, что не видит смысла в пересмотре Минских соглашений
15:20
Политика
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство
15:12
Политика
От должности в ООН отказалась Меркель
15:10
Политика
Семья президента Владимира Зеленского тайно отдохнула без мужа на Сейшельских островах в начале января
14:42
Политика
Порохобот Гайдукевич в прямом эфире под Печерским судом схватил силовика за воротник
12:30
События
Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники
12:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД РФ Лавровым в Женеве после визита в Киев
11:20
События
Самый старый мужчина на планете умер в Испании
11:19
Политика
На что надеется Порошенко перед новым судом

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 января 2022577
10 богатейших людей мира удвоили свое состояние за период пандемии351
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2022345
Нардеп от ЕС в аэропорту Варшавы поставил подножку журналисту за неудобный вопрос для Порошенко309
Зеленскому прекратить употреблять наркотики посоветовал Порошенко307
Хакеры вновь атаковали сайты государственных структур Украины297
На суде Порошенко возмутился ссылками на "Страну" в материалах дела296

Досуг

Спальный мешок: обязательный элемент похода
Спальный мешок: обязательный элемент похода
Спальные мешки на протяжении многих лет являются незаменимыми элементами экипировки каждого туриста, проживающего в палатке, укрытии или под открытым небом.
Сегодня, 20:3455
Несколько причин купить подержанный телевизор
Несколько причин купить подержанный телевизор
Любая подержанная техника - это продукт вторичного рынка, который ранее работал на протяжении определённого периода и к моменту продажи не утратил свои технические и качественные свойства.
Сегодня, 16:5778
Различия видов объемных букв, почему буквы лучше плоской вывески?
Различия видов объемных букв, почему буквы лучше плоской вывески?
Рекламная вывеска является важным элементом для вашего бизнеса, это как общение с потенциальным клиентом. Она говорит о вашем бизнесе, о его ценности и пользе для клиента.
Сегодня, 16:5481
Постельное белье сатин - все преимущества ткани оцените в текстиле
Постельное белье сатин - все преимущества ткани оцените в текстиле
Ткань сатин может быть очень разной. От ее плотности и внешнего вида зависит варианты использования Так, из сатина шьют легкую одежду, например, платья и блузы, а могут изготавливать и постельное белье.
Сегодня, 16:5182
Гидравлические домкраты для промышленных нужд
Гидравлические домкраты для промышленных нужд
Гидравлические домкраты - это специальные устройства, которые способны поднимать грузы при помощи потока жидкости. В конструкции домкрата можно выделить три основных элемента: цилиндр, шток, рабочая жидкость. При работе домкрат не требует никаких дополнительных механизмов.
Сегодня, 15:2679
Стили светильников: от классики к хай-теку
Стили светильников: от классики к хай-теку
Любой стиль – это эстетика. В этом контексте принадлежащий к какому-либо стилю светильник должен гармонично вписаться в интерьер схожего направления.
Вчера, 21:59143

События

Начальный уровень террористической угрозы ввели поляки после хакерских атак на Украину
Начальный уровень террористической угрозы ввели поляки после хакерских атак на Украину
Поляки заявляют о напряженной ситуации в регионе и опасаются хакерских атак, которые пережили украинские госучреждения.
Сегодня, 22:2861
На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина
На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает про обращение.
Сегодня, 22:2762
После кибератаки спустя 5 дней в Украине восстановила работу база страхового бюро
После кибератаки спустя 5 дней в Украине восстановила работу база страхового бюро
Из-за кибератаки на реестр водители несколько дней не могли оформить страховку ОСАГО.
Сегодня, 22:2459
Проблем на 30 миллиардов в Фонде борьбы с коронавирусом только за первый год пандемии нашли аудиторы
Проблем на 30 миллиардов в Фонде борьбы с коронавирусом только за первый год пандемии нашли аудиторы
Государственная аудиторская служба Украины во время проверки использования средств, направленных из фонда борьбы с Сovid-19 за 2020 год выявила нарушений и проблемных вопросов более чем на 30 миллиардов гривень.
Сегодня, 22:1964
Об обстреле интернет-издания сообщил Гордон
Об обстреле интернет-издания сообщил Гордон
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" и журналист Дмитрий Гордон заявил, что сегодня в Киеве обстреляли редакцию издания "ГОРДОН".
Сегодня, 22:1456
О запрете Telegram задумались Бразилии
О запрете Telegram задумались Бразилии
В Бразилии может попасть под запрет работа мессенджера Telegram из-за опасений, связанных с распространением дезинформации.
Сегодня, 22:1058
7 Днів