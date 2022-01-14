 

Зачем Блинкен приезжал в Украину и о чем он говорил с Зеленским

Политика Сегодня, 22:2257
Зачем Блинкен приезжал в Украину и о чем он говорил с Зеленским

Сегодня, 19 января, Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Это произошло в день оглашения меры пресечения Петру Порошенко и спустя несколько дней после завершения переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

Судьба этих переговоров пока неизвестна. Сегодня от Блинкена прозвучало, что на пятничную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым американский представитель не везет письменного ответа на предложения Москвы.

Но не факт, что миссия Блинкена вообще в этом состояла. Есть ряд признаков, что прилетал он конкретно по вопросу Минских соглашений. 

Также госсекретарь анонсировал скорое назначение посла США в Украине.

"Страна" рассказывает о визите американского чиновника, его переговорах с руководством Украины и публикует выводы. 

Как прошел визит Блинкена. Официальная часть

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прилетел в Киев утром в среду. Но сразу же отправился не на Банковую, а в американское дипломатическое представительство. 

Зачем Блинкен приезжал в Украину и о чем он говорил с Зеленским

"Отдельное спасибо коллегам из Посольства США в Украине, которые неустанно работают здесь. Мы ценим жертвы и тяжелый труд вас и ваших семей во имя американского народа. Ваша безопасность и благополучие имеют первостепенное значение", — написал Блинкен в Твиттере. 

Посольство привело одну цитату госсекретаря: "Я очень, очень надеюсь, что мы продолжим двигаться по дипломатическому и мирному пути, но в конечном счете это зависит от президента Путина".

Затем состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Первым о ней отчитался президент Украины. 

"Завершили переговоры с Энтони Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен США за действенную политическую и поддержку безопасности. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", — написал Зе. 

Блинкен, в свою очередь, также отписался в соцсети. 

"Я уведомил президента Украины о наших переговорах с Россией на прошлой неделе и подчеркнул, что ничего не будет об Украине без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию использовать дипломатию как единственный путь вперед", — указал госсекретарь. 

Затем Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По ее итогам украинский дипломат заявил об отсутствии планов по наступлению на Донбасс. 

"Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США остается нашим партнером номер один", - сказал Кулеба.

В ходе подытоживающего визит брифинга Блинкен заявил, что приехал, чтобы заявить о поддержке Украины со стороны США во время угрозы со стороны России.

"США продолжают поддерживать Украину в возможностях защитить себя и будут продолжать финансировать оборону Украины, выделив дополнительно 300 миллионов долларов", — отметил Блинкен, добавив при этом, что решить конфликт на Донбассе можно только дипломатическим путем. 

По его мнению, Россия может быстро нарастить военное присутствие у границ Украины и предпринять агрессивные действия в отношении этой страны. По его данным, у РФ есть планы нарастить силы, сосредоточенные вблизи Украины.

"Это дает президенту  Путину возможность в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", — сказал он.

По словам Энтони Блинкена, США интенсивно работают с правительством Украины и странами ЕС, чтобы разработать обширный пакет санкций против России, которого не было раньше — это финансовый и товарный компоненты. 

Отчитались о визите госсекретаря и в Госдепе США: "Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить большую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась".

Также Блинкен сообщил, что в ближайшее время будет выдвинута кандидатура на должность посла США в Украине.  

Конкретных сроков он обозначать не стал, но дал понять, что кандидатура посла уже определена.

"Когда посол будет номинирован, этот человек будет иметь полное доверие президента США, это будет человек, которого я очень хорошо знаю и с кем у меня тесные отношения, этот человек будет иметь очевидный опыт и знания относительно региона. Я предполагаю, что эта номинация будет объявлена очень скоро", - сказал Блинкен.

Также Блинкен наставал на решение важного для США вопроса в плане усиления внешнего управления Украиной. А именно - завершить отбор главы САП. Так и сказал - "мы хотим увидеть это в ближайшее время".

"Я сегодня встречался с президентом Зеленским, мы говорили о практически всех этих вопросах, включая реформы. И Президент Зеленский внедряет эти реформы, включая судебную реформу, но есть и другие вещи, которые должны пройти, в частности, назначение главы САП. Мы хотим увидеть это в ближайшее время", - заявил Блинкен в интервью "Голосу Америки".

Напомним, 21 декабря комиссия по избранию главы САП провела конкурс, но победителя не объявила. Им должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко, который набрал большее число баллов, чем его соперник прокурор Андрей Синюк.

О Минских соглашениях и ответе Лаврову. Интервью Блинкена

Будучи в Киеве, Энтони Блинкен дал интервью изданию "Голос Америки". В беседе с журналисткой он отметил, что что не может комментировать дело против Петра Порошенко, но отметил важность независимости судей и отсутствия преследований. В ключе этой же ключе он отметил "необходимость объединения украинцев перед российской угрозой".

Во время интервью, как отметила корреспондент, они находились в отеле "Хаятт" и видели происходящее у Печерского суда воочию.

То есть Блинкен, как и другие запарные страны, хоть и не выражали прямо поддержку Порошенко, но давали понять, что не считают педалирование уголовного дела против него своевременным.

Но ключевое в заявлении Блинкена было другое. Он сказал, что что не видит смысла пересматривать Минские соглашения: "Есть целый ряд четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. Некоторые из них Украина уже сделала, по некоторым сейчас решается". По его словам, Минск—2 - "это сейчас единственный путь" (подробнее о том, что это значит - читайте ниже).

По словам Блинкена, скоро состоятся "некоторые совещания" в рамках Нормандского формата. Он считает, что на Донбассе в последние недели улучшилась ситуация с режимом прекращения огня: "Мы возвращаемся к тому, где мы были в 2020-м году".

На вопрос о том, что будет делать США в случае российского вторжения, Блинкен дал обтекаемый ответ. Вашингтон в таком случае, по словам, запустит серьезные экономические санкции против России, предоставит военную помощь Украине и усилит оборону НАТО на восточном фланге.

Уже в пятницу, 21 января, Блинкен встретится в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Анонсируя эти переговоры, госсекретарь США заявил, что не везет туда письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, на которых настаивает Москва. 

Что означает визит Блинкена в Украину?

Итак, мы видим, что львиная доля заявлений Блинкена и его украинских визави сегодня, была дежурной. О поддержке Украины, о том, что ничего без нее обсуждаться не будет (хотя уже послезавтра Блинкен сделает это вместе с Лавровым, а завтра с главой МИД Германии), о санкциях против России, которые введут, если она нападет на Украину. Ну а если не нападет, то, получатся, не введут (сама Россия сегодня в очередной раз на уровне МИД отрицала планы войны с Украиной). 

Все это те же заявления, которые звучат от Госдепа и без визитов в Киев каждый день.

Но обращают на себя внимание два момента. Первый - слова Блинкена о том, что он не везет в Женеву на встречу с российским коллегой Лавровым ответ США на предложения России по безопасности. 

Сроки, когда Москва ждет от Штатов такой ответ, подходят к концу. Но, как видим, за океаном не торопятся формулировать свои тезисы на бумаге. 

С одной стороны, их может передать не Блинкен, а кто угодно другой - из Москвы их, например, увезла его зам Карен Донфрид. С другой - пока нет признаков, что такие ответы вообще поступят (по крайней мере госсекретарь мог бы сделать намек, что ответим, но не сейчас). 

Второй момент - собственно география поездки главы Госдепартамента. После Украины он полетит в Германию, а потом на встречу с Лавровым в Женеву. 

Это значит, что ездил Блинкен в Киев не с общими фразами, а с некой повесткой, в которую включены все три европейских страны - Украина, Россия и Германия, как основной куратор Киева в ЕС. 

Стандартных тем, которые затрагивают все три страны одновременно, обычно звучит две: газ и Донбасс/Минские соглашения. Кроме того, сегодня за Германией и шире - Евросоюзом последнее слово по санкциям, которыми грозят американцы России (вроде отключения SWIFT). 

Но основной темой, судя по всему, визита Блинкена в Киев был Минск-2. Поскольку вопрос этих санкций явно с Киевом согласовывать никто бы не стал. Как и тему "Северного потока-2", который уже построен, и его запуск зависит лишь от Германии. 

"Страна" еще вчера сообщала, что конкретно сейчас госсекретарь привез в Киев требования по продвижению политической части Минских соглашений - такую информацию передали нам источники в дипломатических. И, судя по цитированному выше интервью Блинкена - эти вопросы действительно поднимались.

Две ключевых позиции, о которых сказал Блинкен по Минску-2. 

Первая - Минские соглашения не нужно пересматривать и это единственный путь урегулирования на Донбассе.

Вторая - в Украине сейчас "решаются" некие действия по той части соглашений, которые Украина еще не выполнила. Под этим, очевидно, следует понимать политическую часть Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, амнистия, особый статус и закрепление его в Конституции). 

Тут уместно напомнить, что украинские власти официально заявляют о нежелании выполнять политическую часть соглашений и настаивают на ее изменении.

То есть Блинкен своими заявлениями фактически посоветовал Киеву изменить свою позицию по этим вопросам. 

Характерно также, что глава Госдепа как признак позитивных сдвигов упомянул усиление режима тишины, которое началось после звонка Байдена Путину, а потом и Зеленскому.

То есть Блинкен лишь подтвердил догадки, что это была изначально инициатива американцев. Иначе сложно было объяснить, почему Киев решил через год сам вернуться к перемирию, хотя ранее таких стремлений не проявлял.  

И, раз тему деэскалации по Донбассу активно двигают США, можно предположить, что некие договоренности между Москвой и Вашингтоном на эту тему были. А значит, и нынешние переговоры по стратегической стабильности имеют шанс не провалиться - несмотря на сопровождающий их шум из взаимных угроз.

Но это, конечно, если в Киеве захотят и смогут двигаться по выполнению политической части Минских соглашений, а не саботировать их и дальше. И если США захотят для давления по этому вопросу на украинскую власть задействовать все свои ресурсы. 

Пока что делают они это крайне осторожно, сопровождая каждый шаг обвинениями в адрес России, чтоб не создавать впечатление тотальной зрады. Но, возможно, пока в Вашингтоне все еще надеются уговорить Зеленского поменять свою позицию по Минским соглашениям по "доброй воле". Ну а если не получится, тогда уже могут быть совсем разные варианты. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Блинкен, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

"Очень скорое" назначение посла в Украину анонсировал Блинкен
Сегодня, 22:12
Блинкен заявил, что не видит смысла в пересмотре Минских соглашений
Блинкен заявил, что не видит смысла в пересмотре Минских соглашений
Сегодня, 19:20
Госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД РФ Лавровым в Женеве после визита в Киев
Госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД РФ Лавровым в Женеве после визита в Киев
Сегодня, 12:21
В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен
В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен
Сегодня, 11:15
Блинкен заявил что после переговоров по безопасности США ожидают от России выбора пути разрешения ситуации с Украиной
Блинкен заявил что после переговоров по безопасности США ожидают от России выбора пути разрешения ситуации с Украиной
14-янв-2022, 10:38

Последние новости

22:28
События
Начальный уровень террористической угрозы ввели поляки после хакерских атак на Украину
22:27
События
На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина
22:24
События
После кибератаки спустя 5 дней в Украине восстановила работу база страхового бюро
22:22
Политика
Зачем Блинкен приезжал в Украину и о чем он говорил с Зеленским
22:19
События
Проблем на 30 миллиардов в Фонде борьбы с коронавирусом только за первый год пандемии нашли аудиторы
22:18
Политика
Порошенко в зале суда перешел на крик, раздавая указания своей жене
22:16
Политика
Арестович уволился от Зеленского, потому что Порошенко в Жулянах "не положили мордой в пол"
22:14
События
Об обстреле интернет-издания сообщил Гордон
22:12
Политика
"Очень скорое" назначение посла в Украину анонсировал Блинкен
22:10
События
О запрете Telegram задумались Бразилии
19:32
Политика
Почему не удалось арестовать Порошенко и какие последствия будут для Зеленского
19:20
События
Блинкен заявил, что не видит смысла в пересмотре Минских соглашений
15:20
Политика
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство
15:12
Политика
От должности в ООН отказалась Меркель
15:10
Политика
Семья президента Владимира Зеленского тайно отдохнула без мужа на Сейшельских островах в начале января
14:42
Политика
Порохобот Гайдукевич в прямом эфире под Печерским судом схватил силовика за воротник
12:30
События
Списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты нашли пограничники
12:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД РФ Лавровым в Женеве после визита в Киев
11:20
События
Самый старый мужчина на планете умер в Испании
11:19
Политика
На что надеется Порошенко перед новым судом

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 января 2022577
10 богатейших людей мира удвоили свое состояние за период пандемии351
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2022345
Нардеп от ЕС в аэропорту Варшавы поставил подножку журналисту за неудобный вопрос для Порошенко309
Зеленскому прекратить употреблять наркотики посоветовал Порошенко307
Хакеры вновь атаковали сайты государственных структур Украины297
На суде Порошенко возмутился ссылками на "Страну" в материалах дела296

Досуг

Спальный мешок: обязательный элемент похода
Спальный мешок: обязательный элемент похода
Спальные мешки на протяжении многих лет являются незаменимыми элементами экипировки каждого туриста, проживающего в палатке, укрытии или под открытым небом.
Сегодня, 20:3455
Несколько причин купить подержанный телевизор
Несколько причин купить подержанный телевизор
Любая подержанная техника - это продукт вторичного рынка, который ранее работал на протяжении определённого периода и к моменту продажи не утратил свои технические и качественные свойства.
Сегодня, 16:5778
Различия видов объемных букв, почему буквы лучше плоской вывески?
Различия видов объемных букв, почему буквы лучше плоской вывески?
Рекламная вывеска является важным элементом для вашего бизнеса, это как общение с потенциальным клиентом. Она говорит о вашем бизнесе, о его ценности и пользе для клиента.
Сегодня, 16:5481
Постельное белье сатин - все преимущества ткани оцените в текстиле
Постельное белье сатин - все преимущества ткани оцените в текстиле
Ткань сатин может быть очень разной. От ее плотности и внешнего вида зависит варианты использования Так, из сатина шьют легкую одежду, например, платья и блузы, а могут изготавливать и постельное белье.
Сегодня, 16:5182
Гидравлические домкраты для промышленных нужд
Гидравлические домкраты для промышленных нужд
Гидравлические домкраты - это специальные устройства, которые способны поднимать грузы при помощи потока жидкости. В конструкции домкрата можно выделить три основных элемента: цилиндр, шток, рабочая жидкость. При работе домкрат не требует никаких дополнительных механизмов.
Сегодня, 15:2679
Стили светильников: от классики к хай-теку
Стили светильников: от классики к хай-теку
Любой стиль – это эстетика. В этом контексте принадлежащий к какому-либо стилю светильник должен гармонично вписаться в интерьер схожего направления.
Вчера, 21:59143

События

Начальный уровень террористической угрозы ввели поляки после хакерских атак на Украину
Начальный уровень террористической угрозы ввели поляки после хакерских атак на Украину
Поляки заявляют о напряженной ситуации в регионе и опасаются хакерских атак, которые пережили украинские госучреждения.
Сегодня, 22:2861
На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина
На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает про обращение.
Сегодня, 22:2762
После кибератаки спустя 5 дней в Украине восстановила работу база страхового бюро
После кибератаки спустя 5 дней в Украине восстановила работу база страхового бюро
Из-за кибератаки на реестр водители несколько дней не могли оформить страховку ОСАГО.
Сегодня, 22:2459
Проблем на 30 миллиардов в Фонде борьбы с коронавирусом только за первый год пандемии нашли аудиторы
Проблем на 30 миллиардов в Фонде борьбы с коронавирусом только за первый год пандемии нашли аудиторы
Государственная аудиторская служба Украины во время проверки использования средств, направленных из фонда борьбы с Сovid-19 за 2020 год выявила нарушений и проблемных вопросов более чем на 30 миллиардов гривень.
Сегодня, 22:1964
Об обстреле интернет-издания сообщил Гордон
Об обстреле интернет-издания сообщил Гордон
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" и журналист Дмитрий Гордон заявил, что сегодня в Киеве обстреляли редакцию издания "ГОРДОН".
Сегодня, 22:1456
О запрете Telegram задумались Бразилии
О запрете Telegram задумались Бразилии
В Бразилии может попасть под запрет работа мессенджера Telegram из-за опасений, связанных с распространением дезинформации.
Сегодня, 22:1058
7 Днів