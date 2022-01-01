 

Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегических вооружений в Украине - предположил Байден

Политика Сегодня, 09:2445
Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегических вооружений в Украине - предположил Байден

Президент США Джо Байден не исключил, что Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегического вооружения в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

"Он (Владимир Путин - Ред.) сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна - это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Второе - то, что на Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по второму элементу", - сказал Байден, пояснив, что от Москвы в этом случае тоже будут ожидать соответствующих ответных шагов.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, Россия, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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