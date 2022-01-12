Американских сенаторов ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать вторжения призвал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал сенаторам США, которые на этой неделе были в Киеве с рабочим визитом, что санкции в отношении России необходимо вводить уже сейчас, а не ждать возможного военного вторжения.

Об этом со ссылкой на четыре источника сообщает Axios.

"Президент (Зеленский - Ред.) предельно ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас", - сказал изданию собеседник, близкий к Зеленскому. По его словам, любые условные меры против российского трубопровода или другие потенциальные ограничения будут бесполезны.

В Киеве считают, что санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае будут нейтральны, а в худшем - фактически подстегнут (президента России - Ред.) Путина", добавил источник. По его словам, российский лидер не понимает расплывчатых угроз, слова "если" нет в его лексиконе, есть "да" и "нет".