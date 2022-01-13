Инициативу по признанию "ЛДНР" до голосования Думы отказались комментировать в Кремле

В Кремле не стали комментировать проект обращения депутатов Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о необходимости признания "ЛДНР", который недавно подготовила КПРФ.

Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу документа до того, как его рассмотрит Госдума РФ.

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.