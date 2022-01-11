Как Байден на пресс-конференции зраду разгонял

Вчера президент Джо Байден подвел итоги первого года своего президентства. Но по факту пресс-конференция, которую он дал, была почти целиком посвящена Украине и России.

Это не было инициативой Байдена, он лишь отвечал на многочисленные вопросы журналистов, которые педалировали тему "вторжения России".

Интересно, что Владимир Зеленский накануне пресс-конференции американского лидера поставил тему "вторжения" под вопрос. И довольно прозрачно намекнул, что это информационная игра Вашингтона, чтобы вынудить Украину исполнить Минские соглашения.

Байден же, судя по его заявлениям, от темы "атаки России на Украину" отходить не собирается. Однако, то и как он говорил, вряд ли могло вдохновить "партию войны" в Украине.

"Страна" выделяет главные моменты пресс-конференции президента США и анализирует, почему украинские власти все чаще говорят не то, о чем вещают заокеанские партнеры.

Главное из сказанного Байденом по Украине и России

Американский президент пообещал России "катастрофу", если она вторгнется в Украину. Катастрофа будет заключаться в том, что Россия не сможет проводить операции с долларом. И в целом Путин "никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести".

При этом Байден признал, что серьезные санкции против России ударят и по США, и по Европе. То есть не совсем ясно, их действительно хотят вводить, или же объясняют, почему их вводить нельзя.

А дальше Байден начал говорить совсем уж зрадные вещи.

Он сказал, что способы наказания России будут зависеть о степени ее "вторжения". Если Путин предпримет "незначительное вторжение" (minor incursion), то "внутри НАТО существуют разногласия по поводу того, что страны готовы делать". Если это будет "крупное вторжение" (major invasion), это повлечет за собой "серьезные издержки" и "значительный ущерб" для российской экономики.

То есть если вторжение будет "крупным", то санкции будут точно. А если "незначительным", то есть еще вопрос, будет ли какие-то меры против России предпринимать Запад.

Это тут же вызвало скандал, и Белый дом поспешил пояснить, что под вторжением понимается любой переход войск России через границы Украины.

Но осадочек остался. И все это лишь усилило общее "мутное" впечатление от заявлений Байдена по ситуации вокруг Украины.

Тем более что на той же пресс-конференции хозяин Белого дома продолжал "путать карты", заявив, например, что он пока не уверен, что "Путин нападет". Он считает, что Путин сам войны не хочет, хотя и тестирует НАТО на прочность. Кроме того, российский президент, по мнению американского, еще не решил, как поступить с Украиной.

Также пока ничего не решило НАТО. Там опасаются, что военный союз могут втянуть в конфликт, что может повлечь "самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны". Поскольку Украина граничит с рядом натовских стран.

При этом Байден четко сказал, что Украину в Альянс пока брать не будут, так как еще много работы Киеву предстоит сделать "в сфере демократии".

Отдельная часть коснулась переговоров по линии Россия-США. Байден признал, что они результата не дали, и единственный трек, где возможен прогресс, - это требование не размещать стратегические вооружения в Украине.

На предложение России сократить военное присутствие НАТО в Европе Байден ответил, что американцы свои войска отводить не станут. При этом "подсластил пилюлю" и намекнул, что Швеция и Финляндия в Альянс вступать не собираются.

Завершил он на мажорной ноте о том, что новая встреча с Путиным возможна. Но также заявил, что "не вполне понимает Путина, а Путин не вполне понимает его".

Какие выводы из сказанного можно сделать?

США, по сути, дали первый высокоуровневый ответ на требования Москвы. Из того, что заявил Байден, следует:

1. НАТО не будет расширяться на Украину, Швецию и Финляндию. Правда, никаких юридических гарантий никто не предоставляет, чего требовала Москва в качестве ключевого условия.

2. Зато США готовы юридически гарантировать, что в Украине не будет ядерного оружия

3. Война в Украине не предопределена ("Путин сам не хочет"), но мы, если что, уже готовы вводить санкции.

4. В качестве таковых называется "отключение" России от доллара. Отметим, что доллар составляет половину экспортных расчетов РФ. То есть это угрозы остановить львиную долю российского экспорта. Хотя по итогу выиграют те страны, на чьи валюты перейдет Россия во внешнеторговых операциях (евро, юань, да и собственно рубль).

Важна оговорка, что этот шаг будет болезненным и для самих США еще и потому, что заставит другие страны активно снижать роль доллара с своих расчетах.

5. Введут ли санкции зависит от силы "вторжения". То есть, в целом непонятно (с учетом сомнений по предыдущему пункту) - будут ли вообще какие-то санкции или нет.

Кроме того, нужно понимать, что последние три пункта (по санкциям) - это лишь опция, которой точно не будет, если Россия не нападет на Украину.

Москва такие намерения прямо опровергает. Да и непонятно, зачем ей это делать именно сейчас, на восьмой год конфликта, с риском нарваться на разрыв отношений с Европой, смерть "Северного потока - 2" и санкции, о которых было давно понятно и без угроз Байдена.

Если же остаются только первые два пункта, то мы увидим, что из текущей ситуации Россия может выйти с договором о неразмещении ракет в Украине. И с согласием де-факто Запада не принимать Украину в НАТО. Что уже будет серьезным улучшением позиций Кремля по сравнению с тем, что было до истории с "вторжением".

Зеленский пошел поперек Байдена

В целом разговоры о "вторжении России в Украину" были у Байдена доминирующими. Из чего следует, что Белый дом продолжает качать эту тему в информационном поле.

Что резко различается с риторикой Зеленского в его вчерашнем видеообращении.

Украинский президент заявил, что война идет давно, никаких признаков эскалации нет, а заявления об этом - хитрый трюк западных партнеров, чтобы вынудить Украину пойти на нелегкие для Киева компромиссы по Донбассу.

Цель угроз военного вторжения России - "ослабить Украину, чтоб вынудить к уступкам и создать фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", заявил Зеленский.

Также он заявил, что из-за нагнетаемых Западом страхов уже страдает экономика Украины и бегут инвесторы.

Эти его слова прозвучали сразу после того, как гостивший в Киеве госсекретарь Энтони Блинкен призвал Украину готовиться к "тяжелым дням". То есть, по сути, Зеленский выпустил ролик с опровержением и Блинкена, и впоследствии Байдена.

Причем это не личное мнение президента, а, судя по всему, официальная позиция всей вертикали "зеленой" власти. Вчера глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что "западные фейки" могут положить украинскую экономику.

"От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию", - сказал он в интервью "Фокусу".

По его словам, "западные СМИ нагнетают", а на самом деле "сейчас идет большой переговорный процесс". А ситуация на Донбассе не хуже, чем весной 2021 года, когда Запад не пугал никого вторжением.

То есть мы видим, что украинская власть начинает уже открыто противостоять позиции о том, что готовится вторжение России. И это явный признак того, что целью этой кампании со стороны Запада является склонение Украины к неким уступкам.

"Страна" уже рассказывала, что американцы настаивают на том, чтобы украинская власть начала выполнять политическую часть Минских соглашений.

И Блинкен вчера подтвердил, что процесс наработки неких решений по Донбассу при участии США движется.

Две ключевых позиции, о которых сказал Блинкен по Минску-2.

Первая - Минские соглашения не нужно пересматривать и это единственный путь урегулирования на Донбассе.

Вторая - в Украине сейчас "решаются" некие действия по той части соглашений, которые Украина еще не выполнила. Под этим, очевидно, следует понимать политическую часть Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, амнистия, особый статус и закрепление его в Конституции).

Тут уместно напомнить, что украинские власти официально заявляют о нежелании выполнять политическую часть соглашений и настаивают на ее изменении.

То есть Блинкен своими заявлениями фактически посоветовал Киеву изменить свою позицию по этим вопросам.

После чего Зеленский выступил со своим обращением, в котором дал понять, что Запад, через раздувание угрозы войны, подталкивает Украину к решениям, которые она принимать не хочет. И из контекста заявлений Зе было понятно, что он этим давлением недоволен и на какие-то уступки идти не собирается.

Вся эта ситуация показывает, что к изложенным Байденом итогам переговоров с Россией можно добавить еще один пункт, о котором прямо не говорится: умиротворение на Донбассе и снятие угрозы войны. Работа в этом направлении ведется - и не исключено, что разговоры о "вторжении" призваны ее ускорить.

В том числе - давлением на Украину, которая начала прямо терять деньги на американской риторике. И, надо полагать, сейчас процесс может ускориться.