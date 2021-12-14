 

Байдену на слова о "незначительном вторжении" России ответил Зеленский

Политика Сегодня, 18:1058
Байдену на слова о "незначительном вторжении" России ответил Зеленский

Президент Украина Владимир Зеленский прокомментировал заявление своего американского коллеги Джо Байдена о "незначительном вторжении" Российской Федерации в Украину, при котором санкции могут и не вводить.

Об этом стало известно из публикации главы нашего государства в Twitter.

"Хотим напомнить великим государствам о том, что незначительных агрессий не бывает, и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого (украинского - Ред.) государства", - написал Зеленский.

"Зеленский уже почти в открытую наезжает на Байдена. Заявление Байдена вчера вызвало скандал. Его пришлось фактически дезавуировать Псаки, а потом и Блинкену, которые заявили, что санкции будут введены при "любом вторжении". Но осадочек все равно у всех остался", - говорится в сообщении.

Байдену на слова о "незначительном вторжении" России ответил Зеленский

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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