Санкции против нардепов от "Оппоплатформы" Козака и Волошина ввели США

В условиях современности, когда большинство людей, как правило, ведет малоактивный образ жизни, очень важно своевременно обратить внимание на эту проблему, понимать важность данного вопроса и приложить все усилия, дабы уберечь себя и свое здоровье от всех возможных негативных последствий.

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