Санкции против нардепов от "Оппоплатформы" Козака и Волошина ввели США

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против украинских граждан, которые, по мнению американцев, "вредоносно" действуют в пользу России.
- Тарас Козак - нардеп от ОПЗЖ, соратник Медведчука, владелец заблокированных через санкции СНБО оппозиционных телеканалов (сам он также попал под санкции СНБО).
- Олег Волошин - нардеп от ОПЗЖ, главный спикер партии по международным вопросам.
- Владимир Олейник - экс нардеп от Партии Регионов. С 2014 года живет в России.
- Владимир Сивкович - бывший вице-премьер Украины во времена Януковича. Также уже давно живет в России.