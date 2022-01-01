 

Байден объяснил, что именно США будут считать вторжением России в Украину

Политика Сегодня, 21:2767
Байден объяснил, что именно США будут считать вторжением России в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Америка будет считать вторжением Российской Федерации в Украину любое пересечение украинской границы российскими войсками.

Об этом сообщил в четверг, 20 января журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

"Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением. На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину", - сказал Байден.

Кроме того, Джо Байден сообщил о готовности США принять меры, если Россия будет действовать против Украины невоенными методами.

Американский президент добавил, что в случае вторжения России в Украину США немедленно введут санкции против РФ.

"Байден теперь уже лично пытается оправдаться за "незначительном нападении России на Украину", о котором он обмолвился вчера, что привело к скандалу, на который отреагировал Зеленский.

"США посчитают вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войсками, будут готовы ввести санкции", — сказал Байден.

Но, как говорят, слово не воробей…" - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo, США, Россия  
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