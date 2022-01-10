Киевский бизнесмен заявил, что его выкрали ради выкупа в $100 тысяч, а потом передумал

Странная история произошла несколько дней назад в Печерском районе столицы. В полицию обратилась 30-летняя киевлянка и сообщила, что ее муж-бизнесмен ушел из дома на Печерске на встречу с друзьями и не возвращается уже двое суток.

По информации источников "Страны" в МВД, девушка заявила, что получила на телефон сообщение номера супруга о том, что его выкрали, удерживают силой в каком-то подвале с мешком на голове и требуют вернуть долг - 100 тысяч долларов.

Однако не успела полиция начать расследование по ст.146 УК Украины - "Лишение свободы из корыстных побуждений", - как пропавший муж вернулся домой живой и здоровый и объявил жене, что это якобы розыгрыш друзей, и его никто не похищал и не удерживал в подвале. И тем более не требовал выкуп.

Сейчас в полиции решают, привлекать ли кого-то из супругов за заведомо неправдивое сообщение о преступлении. Оперативники предполагают, что похищение и удерживание в подвале все-таки было, однако похищенный бизнесмен, вероятно, сам решил свои финансовые вопросы с похитителями, поэтому его и отпустили домой. А сейчас мужчина пытается убедить правоохранителей, что похищение за выкуп было шуткой, потому что боится мести своих обидчиков.